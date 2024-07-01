Elektrikli uçak için artık geri sayım başladı. Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), elektrikli araçlar için pil üretiminde dünya lideri konumunda bulunuyor ve bu alandaki pazar payının %37’sini elinde bulunduruyor. Ford, Tesla gibi önde gelen otomobil üreticileri, elektrikli araçlarında CATL’nin pillerini kullanıyor. Ancak şirketin yenilikçi adımları sadece otomotiv sektörüyle sınırlı değil; CATL, havacılık sektöründe de devrim yaratmayı hedefliyor.

2023 yılının Nisan ayında CATL, 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip yeni bir pil teknolojisi duyurdu. Bu değer, piyasadaki diğer çoğu pilin enerji yoğunluğunun neredeyse iki katı. Karşılaştırmak gerekirse, geleneksel kurşun asitli araba aküleri 50 Wh/kg, Tesla Model 3 gibi lityum iyon EV pilleri ise yaklaşık 265 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip.

Yoğunlaştırılmış pil, güvenlik ve hafiflik ön planda tutularak tasarlandı ve özellikle havacılık sektöründe kullanılmak üzere geliştirildi. Şirket, bu yeni pil teknolojisinin temiz uçakların menzilini artırmada önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

Elektrikli uçak ne zaman gelecek?

CATL, yoğunlaştırılmış pilin duyurusundan üç ay sonra, Çin devletine ait havacılık şirketi Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ile bir ortaklık kurarak havacılık alanında yeni bir bölüm oluşturdu. Bu işbirliği, CATL’nin havacılık sektöründe hızlı adımlar atmasını sağladı.

İlginizi Çekebilir: Tesla dava tehlikesiyle karşı karşıya, üstelik davacı Türk

CATL, 4 tonluk bir uçağı pil gücüyle başarıyla test ettiğini duyurdu. Uçuşla ilgili teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak ChinaDaily’e göre CATL, 2027 veya 2028 yılına kadar 2.000 ila 3.000 km menzile sahip ticari bir elektrikli uçak geliştirmeyi hedefliyor.

CATL’nin hedeflediği uçak, 8 tonluk bir ağırlığa sahip olacak ve bu, 31 tonluk Boeing 737 veya 41 tonluk Airbus A320’den oldukça küçük. Ancak, 7 tonun biraz üzerinde ağırlığı olan ve dokuz yolcu taşıyabilen bir Learjet 70/75 ile kıyaslandığında, CATL’nin başlangıçta hedeflediği pazarın daha net anlaşılabileceği görülüyor.

CATL’nin vaat ettiği menzil rakamları, mevcut temiz yolcu uçaklarının çok ötesinde. Elysian E9X gibi fütüristik batarya-elektrikli yolcu uçakları bile 1.000 km’yi aşan menziller vaat etmiyor. Hatta sıvı hidrojen yakıtı kullanıldığında bile benzer menzil rakamları görülemiyor. Dolayısıyla, CATL’nin bu hedeflerine ulaşması durumunda havacılık teknolojisinde büyük bir sıçrama yaşanacak.

Çin havacılık otoriteleri, geleceğin elektrikli hava taşımacılığını ilerletme konusunda kararlılık gösteriyor. ABD veya Avrupa düzenleyicilerinin Batı’da benzer ticari uçaklara yeşil ışık yakmaya hazır olmasından yıllar önce, eHang’in eVTOL hava taksi operasyonlarını tamamen onayladılar.

Ancak, herhangi bir pilin taşıdığı ağırlık başına enerji yoğunluğu arttıkça, termal kaçak sorunlarının olasılığı da artıyor ve bu durum, işler ters gittiğinde ciddi yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. 500 Wh/kg gibi yüksek bir enerji yoğunluğu bu bağlamda oldukça korkutucu bir değer. Bu nedenle, CATL’nin bu olağanüstü uçağı birkaç yıl içinde hizmete sokmak için çalışırken güvenlik testlerine büyük önem vermesi bekleniyor. Bakalım elektrikli uçak sektörü ne zaman yaygınlaşacak?