İzmirli Avukat Çağatay Korhan Tokgöz (54), bayram tatili için gittiği yurt dışında kiraladığı TESLA marka elektrikli otomobilde yaşadığı kaza nedeniyle şirket hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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Tesla dava tehlikesiyle karşı karşıya

Çağatay Korhan Tokgöz, eşi ve 17 yaşındaki kızıyla birlikte İsviçre Basel Havalimanı’ndan kiraladıkları TESLA marka araçla Fransa’ya geçtiler. Colmar şehrinde bir hediyelik eşya dükkanının önünde yavaşlamak isteyen Tokgöz, aracın direksiyonunun kilitlendiğini ve frene basmasına rağmen aracın hızlandığını belirtti. Araç, önce bir makete, ardından park halindeki araçlara ve son olarak dükkanın duvarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan Tokgöz ailesi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sonucu Tokgöz’ün omurgasında kırık meydana gelirken, eşi ve kızı yara almadan kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tokgöz, bu tür elektronik araçların engel algıladığında yavaşlaması gerektiğini, ancak kullandıkları TESLA’nın hızlandığını belirterek yaşadığı korku dolu anları anlattı. “Bayram tatili için yurt dışına gitmiştik. İsviçre’nin Basel Havalimanı’nda bir araç kiraladık. Ben aslında başka bir araç kiralamıştım ancak ellerinde yokmuş. Bu meşhur TESLA marka araçtan bol miktarda olduğunu, ondan vermek istediklerini söylediler. Biz de kiraladık. Tatilimize başladık; her şey çok güzeldi. 14 Haziran günü Colmar şehrindeki meşhur hediyelik eşya dükkanını gördük. Aracı park etmek için hızımı düşürdüğüm anda araba bir anda kontrolden çıktı. Frene bastığımda durmadı. Mağazanın betondan kurabiye heykeline çarptık ve sonra araç hızlanmaya devam etti. Önünde bir araba vardı, ona çarptı, durmadı. En son mağazanın kolonuna çarparak durduk. Bütün airbagler patladı ve bu şekilde maalesef bir kaza gerçekleşti. Araçta 17 yaşındaki kızım vardı, eşim vardı, şükür ki onlarda bir şey yok ama benim omurgada bir kırık var. Kırığın kaynaması için 3 ay korse takacağım,” dedi.

Markanın ürettiği araçlarda güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat çeken Tokgöz, kaza sonrası araçtan çıkmanın imkansız olduğunu vurgulayarak, “Normalde bir kaza gerçekleştirdiğinizde can havliyle ilk olarak araçtan çıkmak istersiniz, kapının kolunu açmak istersiniz. Ama bu arabanın kapı kolu yok. Enteresan bir şekilde düğme yapılmış başka bir yerde. Bu da bir sıkıntı. Ben o kapı kolunu bulup açana kadar bir zaman geçti. İçeride bir yangın olabilirdi, daha acil bir şey olabilirdi, hayati bir durum meydana gelebilirdi. Benim gördüğüm manevi bir zarar var. Maddi zararlar zaten kiralık araç olduğu için sigorta şirketi tarafından halloluyor. Hepimiz trafikteyiz ve sonucu çok daha ağır olabilirdi,” açıklamasında bulundu.

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Güvenlik sorunlarının giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen Tokgöz, “Trafikte olan bu tür araçların üst düzey güvenlik sorunlarının halledilmiş olması, hiçbir güvenlik sorununun olmaması lazım. Bunun için bir hukuki mücadele yapmak gerekiyor. Bu araç Türkiye’de, Avrupa’da her yerde satılıyorsa böyle bir riskin sıfır olması lazım. Bu binde bir, on binde bir de olsa risktir; güvenlik riskidir. Böyle bir güvenlik riskinin olmaması ve bertaraf edilmesi gerekir. Paris’te 12 kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir kaza meydana gelmiş daha önce. Bu güvenlik sorununun giderilmesi için ben de bir mücadele başlatacağım,” diye konuştu.