Elektrikli Porsche Macan, tüm VW Grubunun şu anda mücadele ettiği yazılım sorunları nedeniyle gecikmelerle karşı karşıya. Bu, mühendislerin yaklaşmakta olan elektrikli SUV’yi daha da geliştirmeleri için ekstra zaman anlamına geliyor. Macan’ın geliştirilmesinden sorumlu Antoon Janssen’e göre bu fazladan zaman verimli harcandı.

Porsche, elektrikli Macan için bir hedef belirledi: sınıfının en sportif SUV’si olmak. Dürüst olmak gerekirse, önceki Macan’ın sınıfındaki en iyi şasiye sahip olması ve Taycan’ın muhtemelen kullanması en eğlenceli elektrikli otomobil olması nedeniyle Alman otomotiv devinin bu hedefe ulaşacağını düşünmek çokta yanlış olmaz.

Araç, Taycan’da kullanılanlara benzer sürekli uyarılan iki elektrik motoruyla donatılacak. Yine de aynı motorlar değiller, daha yüksek güç yoğunluğu ve gelişmiş verimlilik sunmak için tamamen yeniden tasarlandılar. Silisyum yarı iletkenler, silisyum karbür bazlı olanlar ile değiştirildi. Çift V şeklindeki yeni bir mıknatıs düzenlemesi, elektromanyetik alanın gücünü ve odağını artırmaya yardımcı olması için tasarlanmış.

Motorlarda yapılan iyileştirmeler, 595 HP ve 1.000 Nm tork (450kW ve 738 lb-ft) gibi değerlerle sonuçlanıyor. Bu, Porsche Taycan GTS’nin sunduğundan daha fazla tork. Güçlendirme işlevinin mevcut olup olmayacağı henüz bilinmiyor, ancak olacaksa büyük olasılıkla bir performans yükseltmesinin veya daha yüksek araç triminin bir parçası olacak.

Ön motor, aktarma organlarından tamamen ayrılabiliyor. Bu, başlangıçta otoyol hızlarında yuvarlanma direncini azaltmak için kullanılacaktır ancak bir noktada güçlü bir arkadan itiş sunabilir veya yalnızca giriş RWD modeli için bir temel oluşturabilir.

Porsche, sürüş dinamiklerini ciddiye alıyor ve Macan da bir istisna değil. Ağırlık dağılımı, elektrik motorunun mümkün olduğunca arkaya monte edildiği performans arka aksı ile 48-52’lik bir bölünmüşlükte oturuyor. Araç, güç dağıtımını daha da iyileştirmek için arka elektronik kilitleme diferansiyeline sahip olacak.

Sürüş dinamikleri kurulumu mevcut Macan GTS’nin kullandığından daha geniş lastiklerle devam ediyor. 1.000 Nm torkla başa çıkmak kolay değil, daha fazla kavrama için arkada 305 hatta 315 lastik bekleyebiliriz. Macan EV, geliştirilmiş ayarlar ve sürüş yüksekliğini değiştirme imkanı ile PASM ile çalışmak için Porsche’nin iki valfli amortisörlerini kullanacak.

Mevcut Macan ile karşılaştırıldığında, Macan EV dar alanların ustası olacak. Maksimum direksiyon açısı %15 artırıldı ve arka tekerlekten yönlendirme de (Ülkemizde de satılan Renault Talisman’da bulunan 4control sisteminin aynısı) mevcut.

Aracın sadece tek bir pil seçeneği olacak: tüm modeller 100kWh 800V. Bu pil 270kW DC şarjı destekleyecek ve bu aşamada Porsche kesin rakamı paylaşmasa da 500 km (310 mil) menzil sunacak. Tamamen yeni akü teknolojisi, aküyü her biri 400V olmak üzere ikiye bölerek otomobilin 400V DC şarj cihazlarından faydalanmasını sağlayacak ve bu sayede araç daha hızlı şarj olabilecek.

Macan EV’nin gelecek yıl piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak yazılım gecikmeleri nedeniyle teslimatlar 2024 yılına ertelendi. Macan, şirketin ikinci elektrikli otomobili olacak. Onu 2025 yılında elektrikli Boxster ve Cayenne ve elektrikli takip edecek. 2027 yılında Panamera, ardından 2030 yılından önce piyasaya sürülecek olan K1 kod adlı SSP Sport platformunu temel alan tamamen yeni 7 koltuklu elektrikli SUV var.

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