Elektrikli Audi E-Tron GT, konseptindeki tasarımını koruyabilir!

Audi‘nin tamamen elektrikli süper sedan modeli olacak olan e-tron GT‘nin kamuflajlı son casus fotoğrafları, aracın seri üretime çok yakın olduğunu gözler önüne seriyor.

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Carscoops sitesinin fotoğrafçılarına kamuflajlı olarak yakalanan e-tron GT, bazı detaylarıyla verdiği ipuçlarıyla konsept modelinden çok da farklı olmayacağını belli ediyor.

Konsept aracı 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıttıktan sonra Audi, prototip testlerine devam ediyordu. Genelde üreticiler, otomobillerini konsept modele nazaran daha sade/basit bir şekilde seri üretime sokuyor. Fakat Audi e-tron GT için durum öyle olmayacak gibi görünüyor.

e-tron GT konsepti e-tron prototipi

Tasarımıyla otomobil meraklılarının dikkatini çeken araç, konseptindeki şık tasarım çizgisini koruyacağını fotoğraflardan anlamak mümkün. Ayrıca konseptte olmayan bazı detaylar da prototiplerde mevcut. Konsept modelde bulunan, yan ayna görevi yapan kameralar yerine bildiğimiz yan aynalar mevcut. Keza konseptte olmayan kapı kollarının prototipte olması da diğer bir detay.

Audi e-tron GT nasıl bir performans sunacak?

Porsche Taycan‘da kullanılan J1 platformu üzerinde yükselecek olan e-tron GT, muhtemelen Taycan’la aynı bataryayı paylaşacak. Konsept tanıtımında üreticinin söylediğine göre araç, 582 beygir güç üretecek. Fakat aracın iki motor seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Söz konusu motorun giriş seviyesi modelde yer alması bekleniyor.

e-tron prototipi

0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabildiği söylenen aracın 0-200 km/s hızlanması ise 12 saniye sürüyor. Ayrıca aracın maksimum hızı, tatminkar bir menzil sunması adına 240 km/s olarak sınırlandırılacak. Menzil demişken, üreticinin dediğine göre konsept olan Audi e-tron GT tek şarjla 400 km menzil sunuyor. Muhtemelen bu menzil değerini giriş seviyesi modelde göreceğiz.

Seri üretim modellerin 2021 yılında yollara çıkması bekleniyor.