Genel
Elektrikli Audi E-Tron GT, konseptindeki tasarımını koruyabilir!
Audi‘nin tamamen elektrikli süper sedan modeli olacak olan e-tron GT‘nin kamuflajlı son casus fotoğrafları, aracın seri üretime çok yakın olduğunu gözler önüne seriyor.
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Carscoops sitesinin fotoğrafçılarına kamuflajlı olarak yakalanan e-tron GT, bazı detaylarıyla verdiği ipuçlarıyla konsept modelinden çok da farklı olmayacağını belli ediyor.
Konsept aracı 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıttıktan sonra Audi, prototip testlerine devam ediyordu. Genelde üreticiler, otomobillerini konsept modele nazaran daha sade/basit bir şekilde seri üretime sokuyor. Fakat Audi e-tron GT için durum öyle olmayacak gibi görünüyor.
Tasarımıyla otomobil meraklılarının dikkatini çeken araç, konseptindeki şık tasarım çizgisini koruyacağını fotoğraflardan anlamak mümkün. Ayrıca konseptte olmayan bazı detaylar da prototiplerde mevcut. Konsept modelde bulunan, yan ayna görevi yapan kameralar yerine bildiğimiz yan aynalar mevcut. Keza konseptte olmayan kapı kollarının prototipte olması da diğer bir detay.
Audi e-tron GT nasıl bir performans sunacak?
Porsche Taycan‘da kullanılan J1 platformu üzerinde yükselecek olan e-tron GT, muhtemelen Taycan’la aynı bataryayı paylaşacak. Konsept tanıtımında üreticinin söylediğine göre araç, 582 beygir güç üretecek. Fakat aracın iki motor seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Söz konusu motorun giriş seviyesi modelde yer alması bekleniyor.
0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabildiği söylenen aracın 0-200 km/s hızlanması ise 12 saniye sürüyor. Ayrıca aracın maksimum hızı, tatminkar bir menzil sunması adına 240 km/s olarak sınırlandırılacak. Menzil demişken, üreticinin dediğine göre konsept olan Audi e-tron GT tek şarjla 400 km menzil sunuyor. Muhtemelen bu menzil değerini giriş seviyesi modelde göreceğiz.
Seri üretim modellerin 2021 yılında yollara çıkması bekleniyor.
Apple
Apple Watch sağlık yönünden gelişmeye devam ediyor.
Apple‘ın giyilebilir teknolojisi Apple Watch, hayat kurtarabilecek bir özelliğe sahip oluyor. Akıllı saatten fazlasını yapmayı planlayan firma, cihazına gelişmiş EKG teknolojisini yerleştiriyor.
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Apple kalp krizini önceden tahmin edebilmeyi amaçlıyor!
Apple, sağlık alanına verdiği ciddiyeti arttırıyor. Daha önce de EKG özelliği sayesinde hayat kurtaran Apple Watch, daha detaylı çalışarak daha fazla insanın hayatını kurtarmaya çalışacak. Firma, akıllı saatlerinin kanda yer alan oksijen seviyesini ölçüp kullanıcılara ileten bir sistem geliştirdi. Bu bilgiler sayesinde artık Apple Watch‘un, kullanıcılarına kalp krizi riskini önceden söyleyip kişilerin hastaneye gitmesi yönünde bildirim yapabileceği de konuşuluyor. 9to5Mac sitesinde yer alan habere göre, Apple bu özelliği IOS 14‘ün içine yerleştirmiş. Mevcut EKG sistemini baştan aşağı değiştirmek isteyen Apple, daha güvenilir sonuçlar için gerekli çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar bu özelliğin sadece yazılım kısmını bilinirken, donanımsal olarak ek bir yükseltme gerekecek mi bilinmiyor. Firma bir sonra ki nesil akıllı saatlerinde donanımsal olarak ek bir ekleme yapacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Apple Watch 6. nesil akıllı saatlerin, Eylül 2020‘de tanıtılması bekleniyor. Cihazın gelişmiş EKG sisteminin yanı sıra uyku takibi gibi yeni özellikler ile geleceği konuşuluyor. Aynı zamanda suya dayanıklılık ve şarj konusunda da geliştirmeler yapacağı bilinen Apple‘ın akıllı saat yarışında önemli bir adım atacağı gelen bilgiler arasında.
Genel
Aston Martin, AMG’nin çift turbolu V8’i yerine hibrit V6 kullanacak!
Aston Martin uzun zamandır, AMG‘den aldığı çift turbolu 4 litre hacimli V8 motoru kullanıyordu. DB11, DBX ve Vantage modellerinden aşina olduğumuz motor, işte bu motor. Fakat Aston Martin CEO‘su Andy Palmer‘ın Car & Driver’a verdiği röportajda AMG’den alınan motor yerine kullanmayı düşündükleri hibrit V6 motordan bahsetti.
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Yakın zamanda Kanadalı bir milyarder olan Lawrance Stroll ile yaptığı anlaşmayla Aston’un %16.7‘sini ona sattı. Şirket yaklaşık 240 milyon dolar değerinde bir yatırım aldı. Bu kağıt işleri devam ederken Mercedes ise vahşi V8 motorunu, 4 silindirli hibrit bir motor ile değiştirmeye karar verdi. Palmer ise bu durum hakkında “Aston’larımızda 4 silindirli motorlar görmeyeceğiz”” şeklinde açıklamada bulundu.
İngiliz üretici ise söylenene göre yeni 3 litre hacimli V6 motor üzerinde çalışıyor. Lagonda modelinin yeniden üretilmeye başlanması planı dondurulunca, hibrit V6 projesine öncelik verildi. Palmer yeni motor için: “Hibrit V6’mız AMG’nin çift turbolu V8’inden daha iyi olamasa bile, en az onun kadar iyi olacak. Hem hibrit sistemin avantajını kullanarak, elektrikli destekle silindir hacminin düşüşünden kaynaklı sorunları ortadan kaldırabiliriz.” dedi.
Ayrıca Palmer, şirketin V12 motorları devam ettirmek istediğini söyledi. Her ne kadar motorun gelecekte öleceğini itiraf etse de, çevre dostu olduktan sonra V12’lerin devam edebileceğine inandığını söyledi. Uzun vade için ise “V12 motorun bir Aston’dan kaybolduğunu görmek, kalp kırıcı bir gün olacak” şeklinde yorumda bulundu.
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Yeni Peugeot 108, elektriklenmiş olarak karşımıza çıkabilir!
Her ne kadar bazı üreticiler, şehir otomobillerini aşamalı olarak üretmeyi bıraksa da Peugeot, 108‘i uygun talep oldukça üretilmeye devam edeceğini söylüyor. Hatta çağa ayak uydurarak elektrikli olarak karşımıza çıkması da olasılıklar arasında.
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Hala daha üretimi devam eden minik hatchback ile ilgili verilen son kararları, Peugeot’nun patronu Jean-Philippe Imparato, AutoExpress’e verdiği röportajda şu şekilde açıkladı:
“Birkaç hafta önce “108” üretimlerinin devamıyla ilgili kararlar aldık. Neden mi? Çünkü bu araç başarılı olma açısından önü oldukça açık bir model. Sadece Birleşik Krallık’ta yılda 6 bin adet sattığımız bir araçtan gelen kazancı neden kenara atalım ki? Peugeot marka arabalarımın değerlerini sonuna kadar koruyacağım ve müşterilerden ‘Tamam, bu aracı artık görmek istemiyoruz’ gibi bir dönüş alana kadar da bunları üretmeye devam edeceğiz.”
Yeni tanıtılan elektrikli Fiat 500‘ün, Peugeot markası için hatırı sayılır bir önemi var. Çünkü yeni jenerasyon 108 ile Fiat 500 aynı platformu ve yürüyen aksamı paylaşacak. En azından Fiat Grubu (FCA) ile Peugeot-Citroen (PSA) grubunun birleşmesi tamamlanana kadar bu paylaşımın resmi kararı beklemede olacak fakat kararın hayata geçirilmesi muhtemel bir durum.
Imparato, iki şirket de anlaşmayı imzaladıktan sonra bu konu hakkında rahatça konuşabileceğini, çünkü birleşme tamamlanmadan, ortak kullanıma dair herhangi bir projenin şimdilik yasak olduğunu söyledi.
Peugeot 108’in üretimine 2014 yılında başlandı. 3 ve 5 kapılı olarak üretilen önden çekişli araç, Citroen C1 ve Toyota Aygo ile ortak parçalar kullanıyor, Çekya‘da parçaları birleştiriliyor.
Peugeot’tan yeni bir modelin gelebileceğine dair sinyal var!
Peugeot patronu Imparato, 508 model ailesinin üzerinde konumlandırılacak olan bir araçtan da söz etti. PSA’ya ait olan EMP2 platformunun en büyük halini kullanması düşünülen model, FCA’dan yapılacak olan teknolojik destekle 2021 yılında duyurulabilir.
Bazı analistler, söz konusu model ile Peugeot’un premium sedan sınıfında şansını yeniden deneyeceğini söylüyor. Yani BMW 5 Serisi ve Mercedes-Benz E Sınıfı ile rekabet içinde olacak bir model görebiliriz.