Genel
Aston Martin, AMG’nin çift turbolu V8’i yerine hibrit V6 kullancak!
Aston Martin uzun zamandır, AMG‘den aldığı çift turbolu 4 litre hacimli V8 motoru kullanıyordu. DB11, DBX ve Vantage modellerinden aşina olduğumuz motor, işte bu motor. Fakat Aston Martin CEO‘su Andy Palmer‘ın Car & Driver’a verdiği röportajda AMG’den alınan motor yerine kullanmayı düşündükleri hibrit V6 motordan bahsetti.
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Yakın zamanda Kanadalı bir milyarder olan Lawrance Stroll ile yaptığı anlaşmayla Aston’un %16.7‘sini ona sattı. Şirket yaklaşık 240 milyon dolar değerinde bir yatırım aldı. Bu kağıt işleri devam ederken Mercedes ise vahşi V8 motorunu, 4 silindirli hibrit bir motor ile değiştirmeye karar verdi. Palmer ise bu durum hakkında “Aston’larımızda 4 silindirli motorlar görmeyeceğiz”” şeklinde açıklamada bulundu.
İngiliz üretici ise söylenene göre yeni 3 litre hacimli V6 motor üzerinde çalışıyor. Lagonda modelinin yeniden üretilmeye başlanması planı dondurulunca, hibrit V6 projesine öncelik verildi. Palmer yeni motor için: “Hibrit V6’mız AMG’nin çift turbolu V8’inden daha iyi olamasa bile, en az onun kadar iyi olacak. Hem hibrit sistemin avantajını kullanarak, elektrikli destekle silindir hacminin düşüşünden kaynaklı sorunları ortadan kaldırabiliriz.” dedi.
Ayrıca Palmer, şirketin V12 motorları devam ettirmek istediğini söyledi. Her ne kadar motorun gelecekte öleceğini itiraf etse de, çevre dostu olduktan sonra V12’lerin devam edebileceğine inandığını söyledi. Uzun vade için ise “V12 motorun bir Aston’dan kaybolduğunu görmek, kalp kırıcı bir gün olacak” şeklinde yorumda bulundu.
Genel
Yeni Peugeot 108, elektriklenmiş olarak karşımıza çıkabilir!
Her ne kadar bazı üreticiler, şehir otomobillerini aşamalı olarak üretmeyi bıraksa da Peugeot, 108‘i uygun talep oldukça üretilmeye devam edeceğini söylüyor. Hatta çağa ayak uydurarak elektrikli olarak karşımıza çıkması da olasılıklar arasında.
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Hala daha üretimi devam eden minik hatchback ile ilgili verilen son kararları, Peugeot’nun patronu Jean-Philippe Imparato, AutoExpress’e verdiği röportajda şu şekilde açıkladı:
“Birkaç hafta önce “108” üretimlerinin devamıyla ilgili kararlar aldık. Neden mi? Çünkü bu araç başarılı olma açısından önü oldukça açık bir model. Sadece Birleşik Krallık’ta yılda 6 bin adet sattığımız bir araçtan gelen kazancı neden kenara atalım ki? Peugeot marka arabalarımın değerlerini sonuna kadar koruyacağım ve müşterilerden ‘Tamam, bu aracı artık görmek istemiyoruz’ gibi bir dönüş alana kadar da bunları üretmeye devam edeceğiz.”
Yeni tanıtılan elektrikli Fiat 500‘ün, Peugeot markası için hatırı sayılır bir önemi var. Çünkü yeni jenerasyon 108 ile Fiat 500 aynı platformu ve yürüyen aksamı paylaşacak. En azından Fiat Grubu (FCA) ile Peugeot-Citroen (PSA) grubunun birleşmesi tamamlanana kadar bu paylaşımın resmi kararı beklemede olacak fakat kararın hayata geçirilmesi muhtemel bir durum.
Imparato, iki şirket de anlaşmayı imzaladıktan sonra bu konu hakkında rahatça konuşabileceğini, çünkü birleşme tamamlanmadan, ortak kullanıma dair herhangi bir projenin şimdilik yasak olduğunu söyledi.
Peugeot 108’in üretimine 2014 yılında başlandı. 3 ve 5 kapılı olarak üretilen önden çekişli araç, Citroen C1 ve Toyota Aygo ile ortak parçalar kullanıyor, Çekya‘da parçaları birleştiriliyor.
Peugeot’tan yeni bir modelin gelebileceğine dair sinyal var!
Peugeot patronu Imparato, 508 model ailesinin üzerinde konumlandırılacak olan bir araçtan da söz etti. PSA’ya ait olan EMP2 platformunun en büyük halini kullanması düşünülen model, FCA’dan yapılacak olan teknolojik destekle 2021 yılında duyurulabilir.
Bazı analistler, söz konusu model ile Peugeot’un premium sedan sınıfında şansını yeniden deneyeceğini söylüyor. Yani BMW 5 Serisi ve Mercedes-Benz E Sınıfı ile rekabet içinde olacak bir model görebiliriz.
Genel
Yeni Fiat 500, elektrikli motor seçeneğiyle 320 km menzil vadediyor!
Geçtiğimiz günlerde yeni Fiat 500‘ün tanıtımı yapıldı. İkonik tasarımıyla dikkat çeken araç, motor seçenekleri arasına tam elektrikli bir seçeneği de ekledi.
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Benzinli ve dizel motorlu Fiat 500’lerin üretilmeye devam edileceği söylendi. Fakat bu haberde elektrikli olan modelin özelliklerine değineceğim.
Tamamen elektrikli olan Fiat 500, yepyeni bir platform üzerine kuruldu. Artık eskisine göre 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş, 4 cm daha yüksek ve 2 cm daha uzun aks aralığına sahip. Güç konusunda 116 beygir güç üreten motora ve 42 kWh lityum-iyon pillere yer verilen araç, WLTP döngüsüne göre 320 km menzil sunuyor. Ayrıca 85 kW gücündeki hızlı şarj donanımıyla, sadece 35 dakikada %0’dan %85’e kadar bataryasını doldurabiliyor.
Fiat’ın yeni elektrikli miniği, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. 0’dan 50 km/s hıza ise 3.1 saniyede çıkabilen aracın maksimum hızı ise 150 km/s olarak sınırlandırılmış.
Aracın üç farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlar Normal, Range ve Sherpa olarak isimlendirilmiş. Sherpa modunda enerji tüketimi mümkün olan en düşük seviyeye indiriliyor. Fakat navigasyon, sürücünün temel ihtiyaçları olarak baz alınan “en yakın şarj istasyonunu göstermek veya gitmek istediği yere rahat ulaşabilmesi” adına bu modda kullanılabilir oluyor. Ayrıca Sherpa modunda maksimum hız 80 km/s ile sınırlandırılırken, klima ve koltuk ısıtma gibi özellikler de kapatılarak tüketimi düşürmeye yardımcı oluyor.
Normal ve Range modlarında ise “motor freni” özelliği mevcut. Yani ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz anda, araç yavaşlıyor ve fren enerjisinden geri kazanım yapıyor. Bu özellik Normal modda kapatılabilirken, Range modunda ise bu özellik kapatılamıyor, araç neredeyse tek pedalla kullanabilir hale geliyor.
Elektrikli Fiat 500, sınıfında bir ilk olan 2. seviye otonom sürüşü destekliyor!
Araçtaki otonom sürüş, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve ön park sensörlerinin bir arada çalışmasıyla gerçekleşiyor.
Yeni Fiat 500’ün iç mekanında ise markanın en son nesil bilgi eğlence sistemi olan UConnect5 yer alıyor.10.25 inçlik ekrana sahip sistem sezgisel arayüzüyle Android Auto ve Apple CarPlay‘i kablosuz olarak destekliyor.
Lansmanda yer alan, sınırlı sayıda üretilecek olan “la Prima” adı verilen donanım paketi, okyanus yeşili, gökyüzü mavisi ve mineral grisi renkleriyle alınabilecek. Ayrıca bu pakette 17 inçlik elmas kesim jantlar, tamamen LED ön farlar, deri koltuk döşemesi ve özel krom detaylar da bulunuyor. Sadece 500 adet üretilecek olan Fiat 500 “la Prima” paketi Avrupa‘da 37 bin 900 € gibi bir fiyattan satılacak. Tabi ki “la Prima” sınırlı sayıda üretileceği için, normal modellerin fiyatı daha ulaşılabilir seviyelerde olacaktır.
Şimdilik sadece cabrio (kayar kumaş tavanlı) olarak üretilecek olan elektrikli 500‘ün, ilerleyen zamanlarda normal tavanlı versiyonu da gelecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+’ın tasarımı ortaya çıktı!
İki yıl aranın ardından telefon piyasasında üst sıraları zorlamak isteyen Motorola, amiral gemisi telefon çıkarma kararı aldı. Motorola Edge+ ismi ile göreceğimiz cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Günümüz amiral gemilerine benzer bir tasarım
2018 yılında Moto Z3‘ü gördüğümüzden beri amiral gemisi yarışına katılmayan Motorola, artık bende varım diyor. Firmanın yeni telefonu olan Motorola Edge+ teknik özellik ve tasarımsal açıdan gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay içeriği sızdırılan Motorola Edge+, tasarımsal olarak günümüz amiral gemisi cihazlar ile yarışabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, cihaz delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. 6.67 inç FHD+ ekran ile gelecek cihazın ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak ayarlanmış. Aynı zamanda Samsung ve Huawei modellerinden aşina olduğumuz kavisli ekran bu cihazda da mevcut. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş. Arka panelde ise yukarıdan aşağı sıralı üç kameraya yer verilmiş. Ayrıca arka tarafta tam orta kısımda LED aydınlatmalı bir Motorola simgesi yer almakta. Edinilen bilgiler bu simgenin bildirim ışığı olarak kullanılacağı yönünde. Motorola Edge+ aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Cihazın içinde ise tahmin ettiğiniz üzere Snapdragon 865 SoC modeli var ki bu da 5G ile uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Motorola Edge+ 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz Android 10 ile gelecek ve arayüzün oldukça sade bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca cihazın 12 GB RAM‘li versiyonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan cihazın, Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali nedeniyle hala açıklanmadığı düşünülüyor. Ancak detaylı özelliklerine baktığımız zaman beklemek için çok uzun süreler harcamayacağız. Ülkemizde satışı yapılmayan Motorola cihazlarının, dünya genelinde ki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım firma iki yıl aradan sonra girdiği amiral gemisi yarışından sağ salim çıkabilecek mi?