Aston Martin, AMG’nin çift turbolu V8’i yerine hibrit V6 kullancak!

Her ne kadar bazı üreticiler, şehir otomobillerini aşamalı olarak üretmeyi bıraksa da Peugeot, 108‘i uygun talep oldukça üretilmeye devam edeceğini söylüyor. Hatta çağa ayak uydurarak elektrikli olarak karşımıza çıkması da olasılıklar arasında.

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Hala daha üretimi devam eden minik hatchback ile ilgili verilen son kararları, Peugeot’nun patronu Jean-Philippe Imparato, AutoExpress’e verdiği röportajda şu şekilde açıkladı:

“Birkaç hafta önce “108” üretimlerinin devamıyla ilgili kararlar aldık. Neden mi? Çünkü bu araç başarılı olma açısından önü oldukça açık bir model. Sadece Birleşik Krallık’ta yılda 6 bin adet sattığımız bir araçtan gelen kazancı neden kenara atalım ki? Peugeot marka arabalarımın değerlerini sonuna kadar koruyacağım ve müşterilerden ‘Tamam, bu aracı artık görmek istemiyoruz’ gibi bir dönüş alana kadar da bunları üretmeye devam edeceğiz.”

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Yeni tanıtılan elektrikli Fiat 500‘ün, Peugeot markası için hatırı sayılır bir önemi var. Çünkü yeni jenerasyon 108 ile Fiat 500 aynı platformu ve yürüyen aksamı paylaşacak. En azından Fiat Grubu (FCA) ile Peugeot-Citroen (PSA) grubunun birleşmesi tamamlanana kadar bu paylaşımın resmi kararı beklemede olacak fakat kararın hayata geçirilmesi muhtemel bir durum.

Imparato, iki şirket de anlaşmayı imzaladıktan sonra bu konu hakkında rahatça konuşabileceğini, çünkü birleşme tamamlanmadan, ortak kullanıma dair herhangi bir projenin şimdilik yasak olduğunu söyledi.

Peugeot 108’in üretimine 2014 yılında başlandı. 3 ve 5 kapılı olarak üretilen önden çekişli araç, Citroen C1 ve Toyota Aygo ile ortak parçalar kullanıyor, Çekya‘da parçaları birleştiriliyor.

Peugeot’tan yeni bir modelin gelebileceğine dair sinyal var!

Peugeot patronu Imparato, 508 model ailesinin üzerinde konumlandırılacak olan bir araçtan da söz etti. PSA’ya ait olan EMP2 platformunun en büyük halini kullanması düşünülen model, FCA’dan yapılacak olan teknolojik destekle 2021 yılında duyurulabilir.

Bazı analistler, söz konusu model ile Peugeot’un premium sedan sınıfında şansını yeniden deneyeceğini söylüyor. Yani BMW 5 Serisi ve Mercedes-Benz E Sınıfı ile rekabet içinde olacak bir model görebiliriz.