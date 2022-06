Volvo destekli elektrikli araç üreticisi Polestar bugün, Polestar 2’nin en son havadan güncellemesinin CarPlay desteği eklediğini ve iPhone kullanıcılarının Siri kontrolü ile birlikte gösterge tablosundan yaygın olarak kullanılan uygulamalara rahatça erişebilmelerini sağladığını duyurdu.

Polestar 2’ye carplay’in eklenmesi, aracın bilgi-eğlence sisteminin doğrudan araç içi donanım üzerinde çalışan tam yığın işletim sistemi olan Android Automotive tarafından desteklendiği göz önüne alındığında ilginçtir. Android Automotive, Google’ın benzer şekilde adlandırılan CarPlay rakibi Android Auto ile karıştırılmamalıdır.

Bir tweet‘de Polestar, havadan yazılım güncellemesinin müşterilere aşamalı olarak yayıldığını söyledi ve güncellemenin Polestar atölyelerinde kurulum için de mevcut olduğunu belirtti. Dağıtımın ne zaman tamamlanacağı belli değil.

The most fun part about driving a Polestar is driving it, but there's more to it. Our latest over-the-air update for the Polestar 2 comes with Apple CarPlay, allowing Polestar owners with an iPhone to change music, use apps, and communicate through Siri or the infotainment system pic.twitter.com/mulkjIUR6D

— Polestar (@PolestarCars) June 22, 2022