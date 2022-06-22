Türk Telekom, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. Türk Telekom’un, 81 ilde milyonlarca eve verdiği internet hizmetinin anlatıldığı reklam filminde, 7/24 erişilebilir müşteri deneyimine, uzman teknik desteğe, saha ekiplerine, uçtan uca çözümlere dikkat çekilerek ‘Muhatabı Var’ mesajı veriliyor.

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Türkiye’nin fiber gücü Türk Telekom’un milyonlarca kişiye sunduğu evde internet hizmetinin anlatıldığı yeni reklam filmi yayınladı. Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ‘Muhatabı Var’ isimli reklam filmi, Türk Telekom’un müşteri odaklı yaklaşımını konu alıyor.

İçindekiler İhtiyaç duyulan her anda müşterilerinin yanında

İhtiyaç duyulan her anda müşterilerinin yanında

Müşterilerin her ihtiyacında 7/24 yanında olan müşteri hizmetleri ve uzman teknik destek ekibi ile Türk Telekom mağazalarında ve uçtan uca çözümler sunan satış ve saha ekiplerinin özverili çalışmalarının anlatıldığı reklamda, Türk Telekom’da herkesin ‘Muhatabı Var’ mesajı veriliyor.

Reklam filminde ayrıca, Türk Telekom’un yüksek, hızlı, limitsiz internet kampanyaları ile müşterilerinin hayatını dokunduğu vurgulanırken; dijital kanallardan Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalara, çağrı merkezinden saha ekiplerine kadar çözüm üreten yaklaşımı sergileniyor. Türk Telekom’un 24 ay sabit fiyat kampanyaları sayesinde müşteriler fiyat değişiklikleri karşısında korunurken, döneme ve ihtiyaca uygun tekliflerden yararlanmaya devam ediyorlar.