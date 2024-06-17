Hyundai, N Performance markasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Elantra N, güçlü ve pahalı rakipleri arasında, özellikle Honda Civic Type-R’ye karşı büyük bir etki yaratıyor. Fiyatına göre sunduğu performansla Elantra N, Type R sahiplerini endişelendirecek kadar iddialı bir seçenek.

Elantra N vs Civic Type-R

Hyundai Elantra N, 276 beygir gücü ve 289 pound-feet tork üreten 2.0 litrelik dört silindirli bir turbo motora sahip. Bu güç, altı vitesli manuel şanzımanla ön tekerleklere iletiliyor. Honda Civic Type-R ise 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motoruyla biraz daha fazla güç sunuyor; 315 beygir gücü ve 310 pound-feet tork üretiyor.

Edmunds Cars’ın düzenlediği son U dönüşü drag yarışında, Elantra N ilk yarışta çizgiden çıkarken Honda’nın önüne geçti. Ancak Civic Type-R, çeyrek milin sonunda Elantra’yı yakaladı ve öne geçti. İkinci yarışta da sonuç değişmedi; Elantra’nın güçlü başlangıcına rağmen Civic’in ekstra gücü belirgin bir avantaj sağladı ve sonuçlarda bu fark net bir şekilde görüldü.

Civic Type-R, her açıdan Elantra’dan biraz daha üstün performans sergiledi. Honda, saatte 60 mile 5.9 saniyede ulaştı ve çeyrek mili 14.0 saniyede tamamlarken Hyundai bu süreyi 14.3 saniyede tamamladı. Civic’in son hızı 105.0 mil/saat iken, Elantra’nınki 101.5 mil/saat oldu.

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Viraj performansında da Civic üstünlüğünü korudu, 1.34 g kuvvetle virajları dönerken, Hyundai 1.31 g kuvvetle geride kaldı. Bu küçük avantajlar, Type-R’ın Edmunds’un U-drag yarışını 198.8 mil/saat hızla 37.8 saniyede tamamlamasına olanak tanıdı. Elantra N ise bu parkuru 184.8 mil/saat hızla 38.6 saniyede tamamladı.