El Salvador’un Bitcoin ile İlk Günü Olaylı Geçti

Yüksek kaliteli giyim markası Dolce&Gabbana, ilk koleksiyonu “Collezione Genesi”nin lansmanı ile Non-Fungible Token (NFT) dünyasına adım attı.

1/ Today is a big day. We proudly reveal Collezione Genesi, @DolceGabbana’s debut NFT collection — a one-of-a-kind, 9-piece collection personally designed by Domenico Dolce and Stefano Gabbana, exclusively for UNXD.https://t.co/IK2fIP515v

