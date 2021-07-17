El Salvador stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor!

Lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki başlatan ülke El Salvador, gelen yeni bilgilere göre yerel bir stablecoin projesi başlatmayı planlıyor.

El Salvador, son dönemlerde aldığı kararlar ile özellikle kripto para dünyasında gündemden düşmeyen bir ülke. Bir Latin Amerika gazetesi olan El Faro tarafından bildirilen yeni haberler ile ülke yine gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Bildirilenlere göre El Salvador, ülke içerisindeki yerel hizmetlerde kullanılmak üzere kendi stablecoinini başlatmayı hedefliyor.

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Habere göre El Salvador bu yılın sonunda Colón-Dollar adlı stablecoini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. El Salvador Başkanı Nayip Bukele’nin kardeşleri Ibrajim ve Yusef Bukele, cuma günü 2 saatten fazla süren bir sanal toplantıya Nayip Bukle’nin sözcüsü olarak katıldılar. Bukele kardeşler, toplantıda Colón-Dollar isimli stablecoinden bahsettiler.

Bukele kardeşler, planlanan stablecoinin El Salvador Merkez Bankası tarafınca üretileceğini ve ABD doları rezervine destekli olacağını ifade etti. Ayrıca Colón-Dollar’ın, ülkenin dijital cüzdanı olan Chivo ile bağlantılı olacağı da belirtildi. İbrajim Bukele, bu amaç için daha önce haziran ayının başında uzmanlar ile toplandıklarını ve çıkarılması planlanan stablecoini desteklemek için bir dolar rezervi oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

Bilindiği gibi El Salvador, BTC’i ilk kez ülke içerisindeki diğer para birimleri ile aynı statüde kabul eden ilk ülke oldu. Ülkenin bu hamlesi, El Salvador vatandaşları ve çeşitli yetkili kurum tarafından hala tartışılıyor.