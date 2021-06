El Salvador Başkanı Nayip Bukele Bitcoin airdrop programını duyurdu!

9 Haziran’da Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getiren ilk ülke olan El Salvador, vatandaşların kullanımını teşvik etmesi için Bitcoin airdrop dağıtımına hazırlanıyor. Başkan Nayib Bukele, bir eyalet adresinde, bir mobil cüzdan servis sağlayıcısı Chivo ile birlikte kayıtlı her kullanıcı için 30 dolar değerinde Bitcoin vereceklerini duyurdu. Chivo uygulaması Eylül ayında Google Play ve App Store’da kullanıma sunulacak.

El Salvador Başkanı Nayip Bukele yaptığı açıklamada hükümetin ulusal bir Bitcoin cüzdan seçeneği sunmak için büyük cep telefonu operatörleriyle birlikte çalıştığını bildirdi. El Salvador Bitcoin airdrop programı, ülke nüfusunun %70’inden fazlasının bankacılık tesislerine erişimi olmadığı için Salvador’un Bitcoin benimseme planının merkezi bir parçası. Tüm kayıtlı kullanıcılar, bir banka hesabına ihtiyaç duymadan cep telefonları aracılığıyla kolayca kullanılabilecek 30 dolar değerinde BTC alacaklar.

President of El Salvador @NayibBukele has announced each registered citizen of their wallet app will receive $30 in free #Bitcoin

“The wallet app will even work anywhere with a cell connection, and you won't have to have a cell plan for the app.” pic.twitter.com/6EiTNu4PGU

