El Salvador Başkanı Nayip Bukele Bitcoin airdrop programını duyurdu!

9 Haziran’da Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getiren ilk ülke olan El Salvador, vatandaşların kullanımını teşvik etmesi için Bitcoin airdrop dağıtımına hazırlanıyor. Başkan Nayib Bukele, bir eyalet adresinde, bir mobil cüzdan servis sağlayıcısı Chivo ile birlikte kayıtlı her kullanıcı için 30 dolar değerinde Bitcoin vereceklerini duyurdu. Chivo uygulaması Eylül ayında Google Play ve App Store’da kullanıma sunulacak.

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El Salvador Başkanı Nayip Bukele yaptığı açıklamada hükümetin ulusal bir Bitcoin cüzdan seçeneği sunmak için büyük cep telefonu operatörleriyle birlikte çalıştığını bildirdi. El Salvador Bitcoin airdrop programı, ülke nüfusunun %70’inden fazlasının bankacılık tesislerine erişimi olmadığı için Salvador’un Bitcoin benimseme planının merkezi bir parçası. Tüm kayıtlı kullanıcılar, bir banka hesabına ihtiyaç duymadan cep telefonları aracılığıyla kolayca kullanılabilecek 30 dolar değerinde BTC alacaklar.

President of El Salvador @NayibBukele has announced each registered citizen of their wallet app will receive $30 in free #Bitcoin “The wallet app will even work anywhere with a cell connection, and you won't have to have a cell plan for the app.” pic.twitter.com/6EiTNu4PGU — Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) June 25, 2021

Vatandaşlar, uygulama içinde Bitcoin’i anında ABD dolarına çevirebilecekler. Chivo herhangi bir veri kullanmayacak, yani vatandaşların bir hücresel internet planına ihtiyacı olmayacak.

“Cüzdan uygulaması için bir hücre planınız olması gerekmez. Uygulamanın kullanıcıları, QR kodları yardımıyla ödeme yapacak ve para gönderecek. Ayrıca en büyük kripto para birimini alıp satmak da mümkün olacak. ”

Bukele, BTC airdropunun yanısıra yeni Bitcoin Yasası’nın 7 Eylül’den itibaren yürürlüğe gireceğini de duyurdu. Duyuru, cumhurbaşkanının yeni ulusal cüzdan programının nasıl çalışacağını kapsamlı bir şekilde açıkladığı eyalet adresiyle birlikte yapıldı.

Bukele, ülke için Bitcoin’in benimsenmesinde ön saflarda yer alıyor ve merkezi olmayan varlığın ülkeyi finansal sefaletten kurtarabileceğine inanıyor. Airdrop programı ve yeni Bitcoin ATM’lerinin kurulumunun yanı sıra Bukele, küçük ülkeyi temiz Bitcoin madenciliği için bir merkez haline getirmek için çalışıyor. Salvador’un Bitcoin madencilik operasyonları, %0 emisyonlu volkanik jeotermal enerji ile güçlendirilecek.