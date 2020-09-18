Haber
Ehliyet ve kimlik kartları birleşiyor!
İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet ve kimlik kartını birleştirme projesi tamamlandı. Yeni tip ehliyet ve çipli kimliğiniz varsa 21 Eylül tarihinden itibaren ücretsiz olarak birleştirmek mümkün olacak.
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Ehliyet ve kimlik tek kartta
Yeni dönemle birlikte çipli kimlik kartları daha işlevsel bir hal alıyor. Ehliyetin çipli kimliğe yüklenmesiyle vatandaşların yanında yalnızca kimlik taşıması yeterli olacak. 21 Eylül’den itibaren nüfus müdürlüklerinden randevu alarak ehliyeti kimliğe yükleyebilirsiniz. Bu işlem için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacak. Artık eski kimliğin yerine yeni kimlik alırken ehliyeti yüklemek isteyip istemediği de vatandaşa sorulacak. Bu sayede vatandaşın ehliyeti yüklemek için tekrar bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ancak halihazırda olduğu gibi yüklenen ehliyetin de bir süre sonra yenilenmesi gerekecek. Süresi dolan ehliyetler otomatik olarak kimlik kartından silinecek.
İlerleyen dönemde çipli kimlik kartlarının daha işlevsel olması için çalışmalar sürdürülüyor. Dolandırıcıların önüne geçmek için elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalışıldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Süleyman Soylu, yapılan açıklamada ”Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz… Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021’de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.” dedi. Her yıl milyonlarca vatandaşın nüfus ve kimlik işlemleri yaptığını söyleyen Soylu, yapılan yenilikleri bir devrim olarak nitelendirdi.
Donanım
Hangisini almalı: PlayStation 5 ve Xbox Series S karşılaştırması!
Geçtiğimiz günlerde Sony ve Microsoft yeni nesil oyun konsollarını tanıttı. Modellerle ilgili tüm teknik detaylar ve fiyatlar ortaya çıkınca iki marka arasındaki kıyaslamalar da gündem oldu. Özellikle Microsoft’un 299 dolarlık fiyat etiketi ile duyurduğu Xbox Series S modelinin 399 dolarlık PlayStation 5 Digital Edition karşısında neler yapabileceği merak konusu oldu. Bu yazımızda PlayStation 5 ve Xbox Series S modellerini karşılaştırdık.
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PlayStation 5 ve Xbox Series S arasındaki farklar
|Xbox Series S
|PlayStation 5 Digital Edition
|Fiyat
|$299
|$399
|GPU
|4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU
|10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz Custom RDNA 2
|CPU(İşlemci)
|8 çekirdekli 3.6 GHz Custom Zen 2 CPU
|8 çekirdekli 3.5 Ghz Custom Zen 2 Cpu
|RAM
|10GB GDDR6
|16GB GDDR6
|Çözünürlük
|1440p, 4K’ya yükseltilmiş(upscaled)
|4K, 8K’ya kadar çıkabilir
|Kare hızı (FPS)
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|Ray-tracing
|Evet
|Evet
|Depolama Alanı
|512GB SSD
|825GB SSD
|Kontrolcüler
|Xbox Series S kontrolcü
|DualSense
|Geriye dönük uyumluluk
|Evet
|Evet
|Optik sürücü
|Yok
|Yok
Bu farklar ne anlam ifade ediyor?
CPU ve GPU neye güç verir?
Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için birlikte çalışan CPU (merkezi işlem birimi) ve GPU‘yu (grafik işleme birimi) bir konsolun beyinleri olarak düşünebilirsiniz.
Ekranda gördüğünüz her görüntü, bir görüntünün ne kadar güzel göründüğünü belirleyen GPU tarafından oluşturulur ve işlenir. PS5 Digital Edition daha güçlü bir GPU’ya sahip olduğu için, görüntüleri 4K (Ultra HD)‘da rahatça oynatabilecek gibi duruyor. Hatta Sony 8K (Full Ultra HD) çözünürlüüğü bile hedefliyor. Xbox Series S ise 1440p (Quad HD) çözünürlüğü hedefliyor. Bunu perspektife koymak için 4K, 1080p (Full HD) görüntünün dört katı piksel miktarına sahiptir. Her iki durumda da çarpıcı görüntüler elde edersiniz, ancak 4K teknik olarak 1440p’den daha keskin ve daha nettir. Bu fark çok bariz bir şekilde fark edilmiyor. Ancak konsolunuzu bağladığınız televizyona ve ya monitöre göre farkı hissetmeniz de mümkün.
CPU ise her şeyin çalışmasından sorumlu birimdir. Tüm bilgileri işler ve dakika başına sayısız hesaplama yapar. Konsolunuz yavaş çalışıyorsa bu güzel görüntüler pek bir şey ifade etmeyecektir. Microsoft bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Xbox Series S’yi PS5’lerle aynı CPU ile donattı. Bu işlemci Xbox Series X’te kullanılan işlemci ile de aynı.
Depolama alanından ne beklemeliyiz?
Hem PS5 Digital Edition hem de Xbox Series S, depolama için SSD teknolojisini kullanıyor. Önceki konsollarda kullanılan HDD‘lerle karşılaştırıldığında, SSD‘ler daha fazla verinin daha yüksek hızlarda okunmasına izin veriyor. Bir SSD, herhangi bir hareketli parçası olmadığı ve veriler flash bellek yongalarında saklandığı için bir HDD’den farklıdır. HDD’ler bilgileri okumak / yazmak için hareketli mekanik parçalar kullanır ve tüm süreci yavaşlatır.
Depolama alanlarına bakacak olursak Xbox Series S 512GB‘lık SSD ile gelirken PlayStation 5 Digital Edition ise 825GB’lık bir SSD ile karşımıza çıkıyor. Neyse ki, her iki konsol içi de ekstra depolama alanı satın alabileceksiniz. Xbox Series S, 1 TB hafızaya kadar yükseltebileceğiniz ekstra bir yuvaya sahip.
Sonuç: PlayStation 5 ve Xbox Series S
Çoğu insan için Xbox Series S‘i almak daha akıllıca bir seçenek olacaktır. PS5 Digital Edition‘ın kendi tarafında özellikleri varken, Xbox Series S hala uygun bir fiyata yeni nesil performans sunabilir. Özellikle doviz kurunun fazla olduğu ülkelerde 100 dolarlık fiyat farkı ciddi bir önem taşıyor.
Ancak Horizon Forbidden West ve Spider-Man: Miles Morales gibi PS5′e özel oyunlar istiyorsanız ve ya kesinlikle birinci sınıf ürüne ihtiyacınız varsa, PS5‘i tercih etmeniz kaçınılmaz.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 20 Pro tüm özellikleriyle sızdırıldı
Yakında tanıtılacak olan Realme Narzo 20 Pro hakkında tüm teknik özellikler sızdırıldı. Narzo 20 serisi, 21 Eylül’de ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Seri, Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak.
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Realme Narzo 20 Pro teknik özellikleri
Narzo 20 Pro, orta seviyeye konumlandırılacak bir telefon. Fiyatına göre sunması beklenen teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Narzo 20 Pro, 9.4 mm kalınlığa, 191 gram ağırlığa ve yüzde 90.5 seviyesinde oldukça iyi bir ekran çerçeve oranına sahip. 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip FHD+ bir ekranla gelecek. Ekranın dikkat çeken özellikleri ise 90 Hz ekran tazeleme oranı. Gücünü MediaTek’in Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında 4500 mAh bir çözüm tercih edilmiş. Batarya, 65 W gibi olukça iyi bir hızlı şarj desteği vaat ediyor.
Telefon ön tarafta, 16 MP nokta çentik tasarımlı bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.3 ultra geniş kamera, 2 MP f/2.4 makro lens ve 2 MP f/2.4 portre kamera eşlik ediyor. Telefon, açma kapama tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip olacak. Fiyat konusunda bir kesinlik olmamakla beraber, söylentilere göre sunduklarına göre makul denebilecek 230 dolarlık bir fiyat bekleniyor.
Haber
Spotify, Podcastler için bildirim özelliğini getiriyor!
Spotify, podcast yayıncıları ve dinleyicileri için oldukça önemli bir özellik olan bildirimleri sonunda kullanıcılarına sunacak. Gelecek olan güncellemeyle kullanıcılar, takip ettiği şovların ne zaman yayına girdiğini anlık bildirim olarak alabilecek.
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Spotify’da kullanıcıların, yeni podcast bölümlerini manuel olarak kontrol etmeleri ya da en azından uygulamaya girdiklerinde algoritma sayesinde yukarda yer almasıyla denk gelmesi gerekiyordu. Spotify, Podcast servisini kullanıma sunduğundan beri talep edilen anlık bildirim özelliğini sonunda kullanıma sunuyor. Engadget’da yer alan habere göre son güncellemeyle beraber bildirim özelliği kullanıcılarla buluşacak.
Bildirimler, yayıncılar için de önemli
Hem podcast yayıncıları hem de dinleyicileri tarafından beklenen özellik, yayıncı tarafında son yayının daha fazla kitle tarafından dinlenmesi, dinleyici tarafında da gündem bazlı yayınların kaçırılmaması açısından oldukça önemli görülüyordu. Uzun zaman boyunca bu isteğe yanıt vermeyen şirket, rakiplerinde halihazırda bulunan özelliği bünyesine katmış bulunuyor. Her ne kadar çoğu kullanıcı bu özelliği talep etse de sürekli bildirim almak istemeyenler de olacağı için bildirimleri elle açmanız gerekiyor.
Özellik, Spotify Free kullanıcılarına da sunulacak
Beğendiğiniz şov yayınını takip ettikten sonra yan kısımda bulunan üç noktaya tıklayıp ardından da ‘yeni bölüm bildirimlerini al’ seçeneğini aktif etmeniz halinde bildirimleri almaya başlayabileceksiniz. Hem Spotify Premium hem de Free kullanıcıları için sunulan özellik bugün mobil cihazlara güncelleme ile dağıtılmaya başlanacak. Otomatik güncelleştirmeleri açık tutmanız, yeni gelecek özellikleri kullanmanız açısından oldukça önemli.