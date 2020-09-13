Bakanlık, scooter yönetmeliği üzerinde çalışmaya başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün düzenlediği toplantıda, uzun süredir beklenen scooter düzenlemeleriyle alakalı çalışmaya başladığını açıkladı. Yapılacak düzenleme çerçevesinde, elektrikli bisiklet ve scooter’ların özellikle trafik akışına zararının önlenmesi amaçlanıyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün Bakan Adil Karaismailoğlu ve sektördeki diğer katılımcılarla ortaklaşa bir Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı düzenledi. Toplantıda elektrikli araçların Türkiye’deki yaygınlığından ötürü ulaşımdaki önemi vurgulandı. Ayrıca bakanlık, e-scooter’lar ile alakalı yapılması planlanan düzenlemelerden da bahsetti.

Bu bağlamda ilk olarak, faaliyet izni almak için başvuruda bulunan e-scooter firmalarının, mobil uygulamasının olması ve sunucularının da Türkiye’de olması isteniyor. Ayrıca şu anda dünya genelinde kullanılmakta olan 4.6 milyon adet e-scooter sayısının, 2024 yılına kadar 6 katına çıkabileceğinin de ifade edildiği bu toplantıda, mikro hareketlilik araçlarının çevreciliğinden de bahsediliyor. Buna göre araçların, dünya çapında gerçekleşen yıllık bazda 1.7 milyar ton karbon salınımını azaltacağı söyleniyor.

Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakanın ifade ettiğine göre şu an ülkemizin nüfusunun %92′sinden fazlası şehirlerde ve ilçe merkezlerinde yaşıyor ve dolayısıyla e-scooter’lar, bu açıdan ulaşımda kendine büyük bir yer ediniyor. Ayrıca araç ve şirketlerin şu anda lisanslarının olmamasının önemli bir engel oluşturduğunu da ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bu engellerin aşılması noktasında kamu ve özel sektörün iş birliği içinde olmasının öneminin altını çizdi.

İşte tüm bu iş birliklerini sağlamak ve sorunları çözmek için sektörde belirli standartlar oluşturulacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, “Vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Scooter yönetmeliğinin ilk detayları beli oldu

Toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu, yaş sınırı, güvenlik araçlarının kullanılması ve hız sınırı dahil olmak üzere e-scooter’ların ulaşımdaki yerine dair ilk düzenlemelerden bahsetti. Buna göre, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan kara yollarında e-scooter’ların kullanılmaması isteniyor. Diğer düzenlemeler ise şu şekilde:

E-scooter’ı aynı anda birçok kişi kullanamayacak

E-scooter’da sadece kişisel eşyalar taşınacak

Yayaları, engellileri ve yaşlıları zor duruma sokmayacak şekilde kullanılacak

Kask, dizlik, reflektör ve ceket gibi güvenlik ekipmanlarının kullanılması istenecek

Firmalar, çağrı merkezi veya mobil uygulama üzerinden kullanıcıya destek sağlayacak

Görüntü kirliliğine sebep olmayacak şekilde kullanılması gerekecek

Bunlara ek olarak e-scooter’ların her şehirde toplu taşıma araçlarıyla uyumlu bir şekilde kullanılması yönünde de planlamalar yapılması, yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeler arasında yer alıyor. Bir diğer önemli konu ise yerlilik. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-scooter’larda kullanılacak donanım ve yazılımların tamamen yerli olmasını teşvik edecek. Ayrıca yerli ürün kullanan firmalara da kolaylık sağlanacak.

Türkiye’de 3 milyon e-scooter kullanan kişi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın açıkladığına göre şu anda Türkiye’de 35 bin adet e-scooter kullanan 3 milyonu aşkın kişi var. Üstelik e-scooter’lar, salgın dönemi hasebiyle insanların alternatif ulaşım aracı arayışına girmesinden dolayı trafikte büyük bir ivmeyle yaygınlaşmaya devam ediyor. İşte Bakan Karaismailoğlu da tam bu duruma dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz dönemin şartları gereğince yenilikçi adımlarla çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Esasında düzenlemelerin tek sebebi, e-scooter’ların salgın döneminde yaygınlaşması değil. Böyle bir atılımın gelmesini zaten bekliyorduk, ancak salgın dönemi bu düzenlemenin hızlanmasını tetikledi. Diğer taraftan e-scooter’lar, gürültüsüz olmaları ve karbon emisyonu bakımından da son derece çevre dostu olduğu için benimseniyor. Konuşmasında bu hususa da dikkat çeken Bakan, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve seyahatin belli standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde yapılması amacıyla ilk çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlgili çalışmalarda dikkat edilecek önemli husus, e-scooter’ların şehir içinde yol güvenliğine etkileri ve altyapısal birtakım koşulların belirlenmesi noktasında olacak. Bakan Karaismailoğlu, bu konu üzerinde özellikle durduklarını belirterek, ortaya koydukları vizyonun, yol kapasitelerinin verimli kullanılması, çevreye verilecek potansiyel zararların azaltılması ve trafik güvenliğini artırma noktasında olduğunu kaydetti.