Basın Bülteni
Bakanlık, scooter yönetmeliği üzerinde çalışmaya başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün düzenlediği toplantıda, uzun süredir beklenen scooter düzenlemeleriyle alakalı çalışmaya başladığını açıkladı. Yapılacak düzenleme çerçevesinde, elektrikli bisiklet ve scooter’ların özellikle trafik akışına zararının önlenmesi amaçlanıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün Bakan Adil Karaismailoğlu ve sektördeki diğer katılımcılarla ortaklaşa bir Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı düzenledi. Toplantıda elektrikli araçların Türkiye’deki yaygınlığından ötürü ulaşımdaki önemi vurgulandı. Ayrıca bakanlık, e-scooter’lar ile alakalı yapılması planlanan düzenlemelerden da bahsetti.
Bu bağlamda ilk olarak, faaliyet izni almak için başvuruda bulunan e-scooter firmalarının, mobil uygulamasının olması ve sunucularının da Türkiye’de olması isteniyor. Ayrıca şu anda dünya genelinde kullanılmakta olan 4.6 milyon adet e-scooter sayısının, 2024 yılına kadar 6 katına çıkabileceğinin de ifade edildiği bu toplantıda, mikro hareketlilik araçlarının çevreciliğinden de bahsediliyor. Buna göre araçların, dünya çapında gerçekleşen yıllık bazda 1.7 milyar ton karbon salınımını azaltacağı söyleniyor.
Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakanın ifade ettiğine göre şu an ülkemizin nüfusunun %92′sinden fazlası şehirlerde ve ilçe merkezlerinde yaşıyor ve dolayısıyla e-scooter’lar, bu açıdan ulaşımda kendine büyük bir yer ediniyor. Ayrıca araç ve şirketlerin şu anda lisanslarının olmamasının önemli bir engel oluşturduğunu da ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bu engellerin aşılması noktasında kamu ve özel sektörün iş birliği içinde olmasının öneminin altını çizdi.
İşte tüm bu iş birliklerini sağlamak ve sorunları çözmek için sektörde belirli standartlar oluşturulacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, “Vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlıyoruz.” diye konuştu.
Scooter yönetmeliğinin ilk detayları beli oldu
Toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu, yaş sınırı, güvenlik araçlarının kullanılması ve hız sınırı dahil olmak üzere e-scooter’ların ulaşımdaki yerine dair ilk düzenlemelerden bahsetti. Buna göre, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan kara yollarında e-scooter’ların kullanılmaması isteniyor. Diğer düzenlemeler ise şu şekilde:
- E-scooter’ı aynı anda birçok kişi kullanamayacak
- E-scooter’da sadece kişisel eşyalar taşınacak
- Yayaları, engellileri ve yaşlıları zor duruma sokmayacak şekilde kullanılacak
- Kask, dizlik, reflektör ve ceket gibi güvenlik ekipmanlarının kullanılması istenecek
- Firmalar, çağrı merkezi veya mobil uygulama üzerinden kullanıcıya destek sağlayacak
- Görüntü kirliliğine sebep olmayacak şekilde kullanılması gerekecek
Bunlara ek olarak e-scooter’ların her şehirde toplu taşıma araçlarıyla uyumlu bir şekilde kullanılması yönünde de planlamalar yapılması, yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeler arasında yer alıyor. Bir diğer önemli konu ise yerlilik. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-scooter’larda kullanılacak donanım ve yazılımların tamamen yerli olmasını teşvik edecek. Ayrıca yerli ürün kullanan firmalara da kolaylık sağlanacak.
Türkiye’de 3 milyon e-scooter kullanan kişi var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın açıkladığına göre şu anda Türkiye’de 35 bin adet e-scooter kullanan 3 milyonu aşkın kişi var. Üstelik e-scooter’lar, salgın dönemi hasebiyle insanların alternatif ulaşım aracı arayışına girmesinden dolayı trafikte büyük bir ivmeyle yaygınlaşmaya devam ediyor. İşte Bakan Karaismailoğlu da tam bu duruma dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz dönemin şartları gereğince yenilikçi adımlarla çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.
Esasında düzenlemelerin tek sebebi, e-scooter’ların salgın döneminde yaygınlaşması değil. Böyle bir atılımın gelmesini zaten bekliyorduk, ancak salgın dönemi bu düzenlemenin hızlanmasını tetikledi. Diğer taraftan e-scooter’lar, gürültüsüz olmaları ve karbon emisyonu bakımından da son derece çevre dostu olduğu için benimseniyor. Konuşmasında bu hususa da dikkat çeken Bakan, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve seyahatin belli standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde yapılması amacıyla ilk çalışmalara başladıklarını söyledi.
İlgili çalışmalarda dikkat edilecek önemli husus, e-scooter’ların şehir içinde yol güvenliğine etkileri ve altyapısal birtakım koşulların belirlenmesi noktasında olacak. Bakan Karaismailoğlu, bu konu üzerinde özellikle durduklarını belirterek, ortaya koydukları vizyonun, yol kapasitelerinin verimli kullanılması, çevreye verilecek potansiyel zararların azaltılması ve trafik güvenliğini artırma noktasında olduğunu kaydetti.
Basın Bülteni
MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı
MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi “MediaMarkt Startup Challenge” başvuruları başladı. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kazananlar ise 20 Ekim tarihinde açıklanacak.
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MediaMarkt Startup Challenge’ın önceki yıllarının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy’nin kasasız ödeme çözümleri ve Udentify’ın yüz tanıma/takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü ise çeşitli MediaMarkt mağazalarında kullanılmaya başlandı.
Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın gerçekleştirdiği “MediaMarkt Startup Challenge” projesinin üçüncü dönemi için başvurular başladı. Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 11 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun 10 proje ise, 20 Ekim günü dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.
Startuplara projelerini Avrupa’da hayata geçirme fırsatı
MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeleri oldukça cazip ödüller bekliyor. Birinci olan proje, Münih’te gerçekleşecek Plug and Play Retailhub Programı’na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi’nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.
İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği’ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.
Kazanan projeler MediaMarkt ile iş birliğine başladı!
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge’ın ilk yılının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy’nin kasasız ödeme çözümü bugün MediaMarkt Türkiye’nin Ümraniye, EMAAR ve Metropol mağazalarında çoktan kullanılmaya başlandı. BuyBuddy, müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunuyor. Aynı yılın diğer bir başarılı projesi Udentify ise MediaMarkt Türkiye’nin Kozyatağı, EMAAR, MOI, Brandium, Denizli ve Ankara Antares olmak üzere 6 farklı mağazasında kullanılırken proje, yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü sunuyor. Aynı zamanda bu firmalar Almanya’daki Plug and Play Retailhub’ta kendilerini tanıtma fırsatı buldu.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen MediaMarkt Startup Challenge 19’un kazananı kişisel eşyayı fiziksel olarak; şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan Bagaj adlı mobil uygulama olmuştu. Şu anda Almanya’daki Plug and Play Retailhub’ta olan girişimin önümüzdeki günlerde MediaMarkt’ta pilot çalışmalarını hayata geçirmesi planlanıyor.
Basın Bülteni
300 Hz tazeleme hızı sunan RTX 2080 Super’li laptop Türkiye’de
Predator Triton 500 Türkiye pazarına giriş yaptı. 20.369 TL satış fiyatına sahip olan Triton 500, RTX 2080 Super ekran kartı ve 300 Hz tazeleme hızı sunan ekranı ile geliyor.
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Hem güçlü hem ince!
Acer Predator Triton 500, performansı ile dikkat çekiyor. 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartı ile donatılan Predator Triton 500 Türkiye piyasasının en güçlü ürünlerinden biri olmayı başarıyor. 15,6 inç ekranda 300 Hz IPS panel, 3 ms tepki süresiyle geliyor. sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan ekran, NVIDIA G-SYNC teknolojisi de görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor. 7,5 saatlik pil ömrü de bir oyuncu bilgisayarı için oldukça iyi. Bu özelliklerine rağmen ince yapısıyla dikkat çeken Predator Triton 500, rahat taşınabilen 2,1 kg ağırlığındaki yapısı ve 17,9 mm inceliğiyle tam bir taşınabilir canavar olmuş.
Predator Triton 500 bağlantı tarafında da iddialı
Triton 500, Killer Wi-Fi 6 AX1650i kablosuz bağlantı kontrolcüsü, E3100G ethernet kontrolcüsü ve Control Center 2.0 ile ağ bağlantı tarafında günceli takip ediyor. Ayrıca cihazda 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor. HDMI 2.0, mDP veya Thunderbolt 3 bağlantı noktaları ile birkaç ekstra monitör takılabilmesi de önemli artısı. DTS:X Ultra, bilgisayarınızdan veya kulaklığınızdan çıkan sesi 360 derece ses sistemine dönüştürerek oyun içi sesleri gerçek ses gibi deneyimlemenizi sağlıyor.
İnce olmasına rağmen başarılı soğutma
Predator Triton 500, Acer’ın Vortex Flow teknolojisinden yararlanıyor. Bu tasarımda, üç adet fan bulunuyor. Bu sistem, CoolBoost teknolojisiyle destekleniyor. Oyuncular, PredatorSense UI üzerinden cihazlarının sıcaklık düzeyini görebiliyor ve fan hızını ayarlayabiliyor. Ürünün soğutma sisteminde 4. Nesil AeroBlade 3D fan bulunuyor. Tırtıklı kenarlar, kanatçıklar ve kavisli bölüm sayesinde hava akımı %45 artıyor. Soğutma sistemine beş adet de ısı borusu ekleyen 2020 Triton 500, 2019 modeline göre %33 daha yüksek termal performans sunuyor.
Acer Predator Triton özellikleri
- İşletim sistemi: Free DOS
- İşlemci: Intel Core i7-10750H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
- Ekran: 39,6 cm (15,6″) IPS LCD FHD
- Kesilme Önleme Teknolojisi: NVIDIA G-SYNC
- Tazeleme Hızı: 300 Hz
- Bellek: 32 GB DDR4 SDRAM
- Depolama: 1 x 1 TB
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Maksimum Pil Çalışma Süresi: 4 Saat
- Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü: 230 W
- Boyut: 358,5 mm x 255 mm x 17,90 mm
- Ağırlık: 2,10 kg
Basın Bülteni
Huawei tablet ailesinin en yenisi, MatePad 10.4 Türkiye’de satışta!
Huawei MatePad 10.4; göz koruma özelliği, sunduğu yüksek ses ve video deneyiminin yanı sıra 10,4 inç 2K FullView ekranıyla uzaktan eğitim ve çalışmanın öneminin arttığı bugünlerde ideal bir çözüm olarak tüketicilere sunuluyor.
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Huawei MatePad 10.4, 224 ppi’da 2000×1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8’ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Görüntü kalitesi, renk doygunluğu ve keskinlik için karanlık görüntüleri ve video sahnelerini optimize eden bir dizi algoritma olan tescilli ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi, resim ayrıntısı ve dinamik aralığı güçlendiriyor. Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli kullanımda minimumda tutulmasını sağlayan ekran panelinin işlevselliği, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylandı.
MatePad 10.4, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0’ı destekliyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip dört yüksek genlikli hoparlörle müzik ve filmler her zamankinden daha etkileyici. Harman Kardon‘un sesi, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte yeniden üretiyor ve 3 boyutlu ses efekti deneyimi sağlıyor. Ayrıca sesleri tek bir hoparlörden duymak yerine Golden Ears Accredited ses codecleri sayesinde eğlenceli bir müzik deneyimi sunuyor.
MatePad 10.4: Kirin 810 ile GPU Turbo 3.0 desteği!
MatePad 10.4, 7nm işlemle üretilen güçlü ve verimli AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. CPU kaynakları, işlemcinin değişen kullanıcı taleplerine dinamik olarak yanıt vermesini sağlayan AI tarafından planlanıyor.
Özelleştirilmiş Mali-G52 grafik çipi, günlük görevlerde ve oyunlar gibi daha zorlu uygulamalarda GPU Turbo 3.0 ile sinerji oluşturuyor. Kirin 810 ayrıca yapay zeka işlemeyi idare etmek ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren Da Vinci NPU içeriyor. HUAWEI MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor ve uzun süreli bir pil ömrü sağlamak için şirketin yazılım optimizasyonları ile uyumlu çalışıyor.
Akıllı etkileşim özellikleri
Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve Huawei App Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip HUAWEI cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çoklu ekran iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor.
İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Etkili öğrenme ve eğlence
MatePad 10.4, beş metre içinde gürültü azaltmayı ve ses alımını destekleyen dörtlü bir mikrofon seti içeriyor. FollowCam, hareket eden nesneyi izlemek ve ekranı buna göre akıllıca ayarlamak için 8 MP geniş açılı ön kamera ile desteklenirken, aynı zamanda Smart View, Spotlight modu ve Kamera Hareketleri de dahil olmak üzere hareket kontrolünü mümkün kılıyor. Buna ek olarak, MatePad 10.4, Huawei akıllı klavye ve Huawei M-Pencil akıllı kalem kullanımını da destekliyor.
Yeni HUAWEI MatePad’deki Kids Corner, çocukların öğrenmesi ve tabletle eğlenmesi için güvenli bir alan sunuyor. Ebeveyn Kontrolü seçenekleri, ebeveynlerin çocuklarının kullanabileceği içerik ve uygulamaları ve ayrıca çocukların cihazda geçirebilecekleri zamanı kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.
Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler artık AppGallery’de!
Hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamaları, Huawei Mobil Servisleri’ne (HMS) dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. AppGallery, hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.
Türkiye’deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery’ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery’de yerlerini aldılar.
AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.
Kullanıcılar ayrıca Huawei’nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyorlar.
Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını ‘İstek Listesine’ göndermek. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.