Eğitimde Marka Haline Gelen Tonguç Akademi’nin de Altyapısı Radore’de

Radore, eğitim kanalı Tonguç Akademi’yi de altyapı sunduğu markalar arasına ekledi.

Deneyimli teknik ekibi, sunduğu esnek çözümler ve kaliteli hizmet anlayışıyla teknoloji şirketlerinin öncelikli veri merkezi tercihi olan Radore, son yılların en popüler eğitim platformu Tonguç Akademi’yi de alt yapı sunduğu geniş aileye kattı.

YouTube’da 1,5 milyon aboneye ulaşan Türkiye’nin en büyük eğitim kanalı Tonguç Akademi, kitap ve dijital dünyayı bir araya getirerek, gençlerin kitaplardaki soruların çözüm videolarını TATS (Tonguç Akıllı Takip Sistemi) uygulaması ile de izlemelerini sağlıyor.



Tonguç Akademi CTO’su Elif Fidan, “Sağlam ve güvenilir bir teknolojik altyapıya sahip olmak, kesintisiz bir hizmet sunmamızdaki en önemli bileşenimiz. Hedef kitlemizde bulunan öğrenciler, her şeyden önce hız ve kolaylık istiyorlar. Ülkemizin, hatta dünyanın herhangi bir noktasındaki bir öğrenciye herhangi bir aksaklık yaşamadan ulaşabilmek en önemli önceliğimiz. Bunun için kesintisiz bağlantı, güvenilir veri merkezi ve güçlü sunucular gerekiyor. Biz de Tonguç Akademi olarak bu ihtiyaçlarımızı Radore’den kolaylıkla karşılıyoruz. Radore her zaman güncel ve hızlı çözüm sunan, güvenilir bir iş ortağı olarak iş süreçlerimizin verimliliğine büyük katkı sağlıyor. Böylece biz de BT ekibi olarak asıl işimizi geliştirmeye yönelik daha inovatif projelere odaklanabiliyoruz” dedi.