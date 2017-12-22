Efsanevi Bulmaca Yapımı The Room’un Yeni Oyunu Ocak’ta Geliyor!

Fireproof Games tarafından yayımlanan The Room serisinin yeni oyunu Old Sins, 25 Ocak 2018’de geliyor.

Son dönemlerde PC oyunculuğu kadar kitle edinen mobil oyunculukta şimdiye kadar birçok güzel örnek gördük. Ancak bulmaca oyunu dediğimizde akla ilk gelecek yapımlardan biri olan Fireproof Games yapımı The Room, şimdiye kadar çıkardığı üç oyunu ile beraber bu türün lideri k0numuna geldi.

Search the many rooms of Waldegrave Manor and recover the precious artifact from The Room: Old Sins. Coming to the @AppStore 25th January 2018 pic.twitter.com/4B2xtsUi79 — Fireproof Games (@Fireproof_Games) December 21, 2017

Güzel hiyake ve efsanevi derecede güzel grafiği ve aynı zamanda zorlu bulmacaları ile dikkat çeken The Room, şimdi de The Room: Old Sins ile yenileniyor. Son günlerini yaşadığımız 2017 yılı başında duyurulan ve 2017 sonunda geleceği belirtilen The Room: Old Sins, erteleme yaşamış ve 2018 başı olarak açıklanmıştı.

Şimdi ise Twitter üzerinden duyurulan tarihe göre oyun 25 Ocak 2018’de geliyor. İlk olarak Apple kullanıcıları için App Store’a gelecek olan yapım, daha sonra da Android kanadına, yani Google Play Store’a gelecek.

Eğer şimdiye kadar bu seriyi oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyoruz. Bakalım Old Sins nasıl bir yapıda gelecek, hep beraber göreceğiz.