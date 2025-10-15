ECOVACS Deebot X11 OmniCyclone, robot süpürge segmentinde güç, verimlilik ve otomasyon odaklı bir model olarak konumlanıyor. Cihaz, 19500 Pa emiş gücüne sahip BLAST™ hava akışı sistemi ve 100W motorla birlikte çalışarak, farklı zemin türlerinde toz, saç ve büyük parçacıkları yüksek verimle topluyor. Bu sistem, emiş gücünü artırırken motor sesini 60 dB seviyelerine kadar düşürebiliyor. 6400 mAh kapasiteli batarya, geniş alanların tek şarjla temizlenmesine imkân tanıyor. Ayrıca PowerBoost™ süper şarj teknolojisi, kısa süreli istasyon dönüşlerinde üç dakikada yüzde altı şarj sağlayarak uzun temizliklerde kesintiyi azaltıyor.

Cihaz, paspas sisteminde OZMO Roller 2.0 teknolojisini kullanıyor. Bu sistem, dakikada 200 devirle paspası yıkayıp duruluyor ve sürekli taze suyla zemini temizliyor. 75°C sıcak su yıkama özelliği, kurumuş ve yağlı lekelerin çözülmesine yardımcı oluyor. Yapay zekâ destekli leke algılama 2.0, kirin yoğunluğunu analiz ederek gerektiğinde derin temizlik moduna geçiyor. Ayrıca, mopların durulama süreci her döngüde yinelendiği için çapraz bulaşma riski azaltılmış durumda.

Navigasyon tarafında TrueMapping 3.0 Lidar sistemi, alanı 360 derece tarayarak haritalandırıyor. AIVI 3D 3.0 görüntü tanıma teknolojisi, insan, kablo, evcil hayvan gibi 45 farklı nesneyi tanıyabiliyor. Bu sayede temizlik sırasında çarpma veya sıkışma olasılığı düşüyor. YIKO yapay zekâ asistanı, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenip temizlik planlarını buna göre uyarlayabiliyor.

Fiziksel hareket kabiliyeti açısından cihaz, TruePass™ eşik tırmanma sistemi ile 4 cm’ye kadar yükseklik farklarını aşabiliyor. TruEdge 3.0 kenar temizleme sistemi, duvar diplerinde daha az boşluk bırakacak şekilde optimize edilmiş. ZeroTangle 3.0 fırça yapısı ise saç ve ipliklerin dolanmasını otomatik kesme sistemiyle engelliyor.

İstasyon tarafında en dikkat çekici unsur, OmniCyclone™ sistemi. Bu yapı, torba gerektirmeden tozları kendi kendine boşaltabiliyor ve iki aşamalı PureCyclone™ sistemiyle %99,97 oranında toz-hava ayrıştırması yapıyor. 1.25 litrelik toz haznesiyle yaklaşık 38 gün boyunca manuel temizlik gerektirmeden kullanılabiliyor. Moplar her döngü sonrasında 75°C sıcak suyla yıkanıyor ve 63°C sıcak hava ile kurutuluyor. Bu süreçte bakteri ve koku oluşumunu önlemek hedeflenmiş.

Son olarak, ECOVACS Home uygulaması üzerinden oda bazlı temizlik, harita düzenleme ve gerçek zamanlı takip yapılabiliyor. Zemin türünü otomatik algılayarak halı üzerinde paspası kaldırıp sadece süpürme moduna geçebiliyor. Yıkanabilir filtreler ve torbasız yapı, bakım gereksinimini azaltırken çevreye olan etkiyi de düşürüyor.

