EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak EBA TV için yayın programını açıkladı. 23 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim başlıyor.

COVID-2019 salgını nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin önümüzdeki hafta okula gitmek yerine evlerinde, uzaktan eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. MEB, Eğitim Bilişim Ağı aracılığıyla verilecek eğitimlerde TRT ile iş birliği doğrultusunda TV üzerinden de yayın yapacak.

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İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, ‘Yetiştirme Programı’ kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.

Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, EBA TV İlkokul ve Ortaokul’da sabah saat 09.00′da başlayıp 13.30‘a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

EBA TV’nin lise yayınları ise sabah 09.00′da başlayıp 14.30‘a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EBA TV uydu frekansları ve kanal sıralamaları belli oldu

Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim için ders programının yanında uydu frekansları ve kanal sıralamaları da belli oldu. Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart ve Digiturk üzerinden de bu kanallar yayın yapacak. Paylaştığımız görsele göre televizyonunuzda ayarlama yapabilir, ders yayınlarını izleyebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, paylaşılan ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edileceği tahmin ediliyor. Umarız en kısa sürede söz konusu salgın biter ve bütün öğrencilerimiz okullarına döner.