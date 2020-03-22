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EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak EBA TV için yayın programını açıkladı. 23 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim başlıyor.
COVID-2019 salgını nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin önümüzdeki hafta okula gitmek yerine evlerinde, uzaktan eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. MEB, Eğitim Bilişim Ağı aracılığıyla verilecek eğitimlerde TRT ile iş birliği doğrultusunda TV üzerinden de yayın yapacak.
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İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, ‘Yetiştirme Programı’ kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.
Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve Ortaokul’da sabah saat 09.00′da başlayıp 13.30‘a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
EBA TV’nin lise yayınları ise sabah 09.00′da başlayıp 14.30‘a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV uydu frekansları ve kanal sıralamaları belli oldu
Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim için ders programının yanında uydu frekansları ve kanal sıralamaları da belli oldu. Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart ve Digiturk üzerinden de bu kanallar yayın yapacak. Paylaştığımız görsele göre televizyonunuzda ayarlama yapabilir, ders yayınlarını izleyebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, paylaşılan ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edileceği tahmin ediliyor. Umarız en kısa sürede söz konusu salgın biter ve bütün öğrencilerimiz okullarına döner.
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Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
Samsung, çip üretim departmanı için rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
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Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
COVID-19 salgını, bu yılın başından beri bütün dünyayı etkisi altına almakta. Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yakından takip edilen ve Çin‘de başladığı düşünülen salgının şu anda bütün dünyaya yayıldığı bilinmekte. Küresel ekonomi bu derece acı çekerken akıllı telefon endüstrisi de bu zarardan payını aldı. Birçok üreticinin, çalışanlarının COVID-19‘dan etkilenmemesi adına üretimlerini durdurması sonucu, Şubat ayında akıllı telefon sevkiyatlarında 30milyon‘dan fazla bir düşüş görüldü.
Samsung da bu kırılmadan zarar görmüş şirketlerden birisi olmasına rağmen, şirket şu anda iyi eğitilmiş işçilerden rekor sayıda bir alım yapmayı beklemekte.
Samsung‘un hafıza kartı, LSI sistemi ve dökümhanesinin olduğu DS departmanına, alanında eğitimli ve deneyimli işçiler alacak. İnsan gücüne ihtiyaç duyuldığında genellikle Güney Kore teknoloji şirketlerinde alanında deneyimli insanlar bulmak kolaydır. Ancak bu sefer durum farklı. Samsung, baştan sona bütün DS departmanı için işçi almayı düşünüyor. Bu da Koreli şirketin rekor sayıda insana iş teklif edeceğini gösteriyor.
Kore Ekonomi Araştırma Enstitüsü (KERI) tarafından 300 veya üzeri işçi ile Güney Kore‘nin ilk 500 şirketine ilişkin yapılan ankete göre, bu şirketlerin 1/4’ü alımlarını azaltacak. Endüstri içerisinden alınan duyumlara göre, Samsung içerisinde bulunduğu zor durumu, hem kendi hem de işsiz insanlar adına bir “kazan-kazan” senaryosuna çevirmeyi planlıyor.
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2021 Seat Ateca, kamuflajlı haliyle test edilirken görüntülendi
Seat‘ın en çok satan SUV tipi aracı Ateca, 4 yıldır devam eden üretim macerasının üzerine yüzünü tazeliyor. Kuzey Avrupa‘da kamuflajlı olarak yakalandı.
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Kuzey Avrupa’da test edilirken görüntülenen Ateca, değişimlerini kamuflaj desenlerin altında gizliyor. Önde, farklı tasarımdaki LED farlar, yeniden tasarlanan tampon ve eskisine nazaran biraz daha büyümüş bir ızgara göze çarpıyor. Arka taraftaki farklılıklar ise yeni LED arka farlar ve tasarımı yenilenen arka tampon olarak göze çarpıyor.
Yolcu kabinine baktığımızda ise yeni iç döşeme seçenekleri ve bilgi-eğlence sisteminde yazılımsal yeniliklerin bulunması bekleniyor. Diğer her şeyin büyük oranda aynı kalması bekleniyor. Sürüş destek sistemlerindeki yenilikler hakkında konuşmak için henüz erken fakat makyajlı model olacağı için bazı yeni özelliklerin gelmesi ihtimaller dahilinde.
Volkswagen Grubu‘nun son nesil Tiguan ve Karoq modellerinde yer alan MQB platformunu kullanacak olan Ateca, emisyonları daha da azaltmak için motorlarında birkaç küçük dokunuş olması beklense de aynı hacimli motor seçenekleriyle görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Son zamanların “elektrik modasına” uyarak hafif hibrit veya plug-in hibrit gibi seçenekleri görmemiz de mümkün.
Nissan Qasquai, Ford Kuga, Opel Grandland X ve Honda CR-V gibi araçlarla rekabet edecek olan makyajlı Ateca’nın birkaç ay içinde tanıtılması ve bu yılın sonlarına doğru da satışına başlanması bekleniyor.
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2021 VW Golf R elektrik modasına uymayacak!
Yakın zamanda tanıtılan VW Golf ailesi benzinli, dizel ve plug-in hibrit modellerini barındırıyordu. Fakat ailenin en üstünde yer alacak Golf R‘ın, elektrifikasyondan uzak, gerçek bir sürüş makinesi olacağı söyleniyor.
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“R” departmanı şefi Jost Capito‘nun MotorTrend‘e yaptığı röportajda, Golf R modelinin tam bir sürücü otomobili olacağını ve dört çeker hot-hatch aracın hafif veya tam hibrit sistemler barındırmayacağını doğruladı.
“Yeni Golf R’a koyduğumuz şeyleri söyleyemem fakat birçok küçük iyileştirme var. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Bu araba tam bir sürüş makinesi! R departmanı kendi hibrit sistemlerini geliştiremiyor çünkü kullanığımız motorların hacimleri çok küçük.” diye ekledi Capito. Yani 2021 Golf R, Bentley Bentayga Hybrid ile birçok bileşeni paylaşan 455 beygirlik büyük kardeşi Touareg R hibrit(plug-in)’in aksine, sadece içten yanmalı motora bağlı kalacak.
Her ne kadar aracın hayranları küçük bir elektrik motoru desteğini dört gözle beklese de, Capito’nun dediğine göre Golf R’da “kimsenin beklemediği bir teknoloji” araca eklenecek. Kaputun altında bulunacak olan 4 silindirli ve turboşarjlı ünite, çift kavramalı otomatik şanzıman ile bu gücü dört tekerleğe aktaracak. Altı ileri manuel şanzıman opsiyonu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
2021 Golf R’daki 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli ünitenin 328 beygir güç üretmesi bekleniyor. Eski nesle göre 28 beygir artan gücünden dolayı, şu anki modelin 4.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması değerini alt edebilir. Ayrıca eski nesildeki maksimum hız 270 km/s olarak (opsiyonel performans paketini aldığınızda) sınırlandırılmıştı. Belki yeni nesilde bu üst sınırda bir tür güncelleme yapılabilir.
Otomobil muhtemelen 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkacak. Coronavirus pandemisinden ötürü en azından bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.