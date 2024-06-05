Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo tarafından fonlanan yeni ücretsiz futbol oyunu geliyor. EA Sports’un futbol oyun serisi EA Sports FC rakibi olması beklenen, ücretsiz futbol oyunu UFL için açık beta artık hazır. Siz de futbol oyunları düşkünü iseniz, UFL tam size göre.

Ücretsiz Futbol Oyunu UFL, EA Sports FC’yi Bitirmeye Geliyor

Yıllardır futbol oyunları sahnesine, daha önce FIFA oyunlarıyla ve şimdi de yeni oyun serisi EA Sports FC ile EA Sports hakim oldu. EA FC 24 serinin ilk oyunu ve EA FC 25 bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Ancak şimdi yeni ücretsiz futbol oyunu UFL’nin piyasaya sürülmeye ve potansiyel olarak EA FC 24’e rakip olmaya her zamankinden daha yakın olduğu görülüyor.

Strikerz Inc. tarafından yaratılan UFL, oynaması ücretsiz bir futbol oyunu ve Cristiano Ronaldo‘nun 40 milyon dolarlık yatırımıyla desteklenen bir yapım. Yani oyun için ciddi paralar döküşmüş durumda. Yeni oyun bu yıl içinde dünya çapında piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz Ekim ayında başarılı bir Alfa testi aşamasından sonra, PS5 ve Xbox Series X|S kullanan herkesin oynayabileceği bir açık beta sürümü de yaklaşıyor. UFL beta artık son aşama, oyun bundan sonra piyasaya sürülecek.

UFL Beta Ne Zaman? Hangi Cihazlara Yüklenebilir?

Potansiyel EA FC 25 rakibi hakkında bazı sorular var. UFL açık beta ne zaman sorusu çok sık soruluyor. UFL açık betası 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 10 Haziran Pazartesi günü sona erecek. UFL açık betasına yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S oyuncuları erişebilecek, yani PC, PS4, Xbox One kullanıyorsanız bu hafta sonu yeni ücretsiz futbol oyununu oynayamayacaksınız.

Açık betada oyuncular UFL’nin ana çevrimiçi moduna erişebilecek ve burada dünya çapındaki diğer oyuncularla mücadele edebilecekler. Oyuncular gerçek hayattaki lisanslı oyuncuları kullanarak kendi futbol kulüplerini oluşturacak ve oynadıkları oyunlardan kulüplerini geliştirmek ve özelleştirmek için kullanabilecekleri oyun içi kaynaklar kazanacaklar.

Başka bir deyişle, yeni ücretsiz futbol oyunu UFL, Ultimate Team oyununa benzer görünüyor. Ancak kazanmak için ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Ana çevrimiçi modun yanı sıra, oyuncular çevrimdışı maçlar da oynayabilecekler.

UFL Nasıl Yüklenir?

PS5 ve Xbox Series X|S oyuncuları artık UFL açık beta sürümünü PS Store ve Microsoft Store‘dan yükleyebilirler. Oyuncuların haftas sonu “UFL” araması yapmaları yeterli olacak. UFL açık betasını oynamak tamamen ücretsiz. Yeni ücretsiz futbol oyunu boyutu ise 21,38 GB olarak karşımıza çıkıyor.

UFL Ne Zaman Çıkacak?

Henüz kesin bir çıkış tarihi belirlenmemiş olsa da, UFL’nin bu yıl içinde tamamen piyasaya sürüleceği doğrulandı. EA FC 25’in Eylül ayı sonlarında yayınlanması beklenirken, UFL’nin ana rakibinden daha erken yayınlanmaya çalışabileceğini ve potansiyel olarak Ağustos 2024 ortalarında yayınlanabileceğini tahmin ediyoruz.

UFL Oynanışı Nasıl?

Unreal Engine 5 üzerine inşa edilen UFL, oyun becerisini ödüllendiren bir oynanışa sahip olmakla gurur duyuyor ve oyun adil bir deneyim olacak şekilde tasarlanarak beceri öncelikli bir yaklaşımı vurguluyor. Oynaması ücretsiz olan ve ödeme üzerine kurulu olmayan oyunun temeli EA FC 24’ün tam tersi.

UFL Hangi Platformlarda Var?

UFL, PS5 ve Xbox Series X|S’e özel. Bu nedenle PC, PS4, Xbox One veya Nintendo Switch sahibiyseniz, yeni ücretsiz futbol oyunu piyasaya çıktığında oynayamayacaksınız. Ancak ileride ne olacağını asla bilemiyoruz, oyun yeterli sayıda kullanıcıya ulaşırsa diğer platformlara da gelebilir.

UFL’de Hangi Takımlar ve Ligler Var?

Her EA Sports FC rakibi için ortaya çıkan en büyük sorun lisanslama. EA FC 24, 19.000’den fazla oyuncu, 700’den fazla takım, 100’den fazla stadyum ve 30 lig içerirken aynı zamanda Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, UEFA ve daha birçoklarıyla özel ortaklıklara sahip. Yeni ücretsiz futbol oyunu UFL bu kadar kapsamlı bir oyun olmayabilir.

Ancak UFL, FIFPro tarafından lisanslanmış 4.000’den fazla oyuncuya sahip olacak ve bu oyuna bir miktar özgünlük katacak. Gerçek hayattaki takımlar veya ligler hakkındaysa bir bilgi yok. Ücretsiz futbol oyunu olması nedeniyle UFL oyunu EA FC 25 kadar kapsamlı olmayabilir, ancak bunu zaman gösterecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni ücretsiz futbol oyunu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!