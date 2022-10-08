10 yılı aşkın bir süredir Origin yazılımını kullanan Electronic Arts, Windows için EA uygulamasının açık beta aşamasından çıktığını ve artık Windows’ta resmi olarak kullanılabilir olduğunu duyurdu. Yeni istemci yakında Origin’in yerini alacak ve şirketin resmi blogundaki bir yazıya göre “daha hızlı, daha güvenilir ve basitleştirilmiş bir oyun deneyimi” sunacak.

Uygulama basitleştirilmiş tasarım, otomatik oyun indirme ve arka planda güncelleme özelliklerine sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların diğer platformlardaki arkadaşlık listelerini birleştirmelerine ve Origin’den kişileri içe aktarmalarına da olanak tanıyacak.

Origin’den EA Uygulamasına Geçiş

EA’ya göre, Origin kullanıcılarının yeni uygulamaya geçişinin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağladık. Yakında, bu oyuncular otomatik olacak bir geçiş daveti alacaklar. Halihazırda yüklü olan oyunlar ve içeriklerin yanı sıra yerel olarak veya bulutta kaydedilenler de EA uygulamasında hazır olacak.

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Ayrıca, yeni istemci Origin, Steam, Xbox ve PlayStation gibi platformlardaki arkadaş listelerinin birleştirilmesine olanak tanıyacak. Kişileri içe aktarmak için “Yeni arkadaşlar keşfet “i seçmeniz ve hizmetlerin hesaplarında oturum açmanız yeterlidir. Uygulama, deneyimi kolaylaştırmak için benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir kimlik de sunacak.

EA uygulaması Windows kullanıcıları için halihazırda indirilebilir durumda. Ancak Mac için Origin, Electronic Arts oyunlarına erişim için resmi platform olmaya devam edecek.

Kaynak: Electronic Arts