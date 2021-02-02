EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!

GameStop ve hisseleri son günlerin en popüler konularından. İşin içine borsa ve hisseler girdiğinde, bu gibi meseleler birçoğumuz için anlaması zor hale geliyor. Ancak, konu önemi bakımından yakından incelemeye değer. Buna ek olarak, olayın daha uzun bir süre sosyal medyayı sallamaya devam etmesi de çok olası gözükmekte. Bu sebeple, biz de sizler için önemli noktaları es geçmeden ama fazla da kafa karıştırmadan anlatmaya çalıştık…

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GameStop nedir?

GameStop, aslında, ABD merkezli bir oyun zinciri. ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde 5.500’den fazla mağazası bulunan perakende zincirinin satış yaptığı ana ürün grubu ise konsollar; konsol oyunları; PC oyunları ve çeşitli oyun asksesuarları. GameStop, pandemi nedeniyle zor günler geçirmekte ve mağazalarını yavaş yavaş kapatmaktaydı…

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Peki tüm bu hisse olayları ne anlama geliyor?

Az önce de dediğimiz gibi, GameStop aslında finansal açıdan zor günler geçirmekte olan bir firmaydı. Dolayısıyla, borsa değeri az ve hisse fiyatları oldukça düşüktü. Bu gibi durumda bazı yatırım fonları (hedge fund), değerinin daha da düşeceğini düşündükleri hisseleri belirli bir ücret karşılığında sahiplerinden kiralarlar. “Short Stock” veya “Short Position” diye adlandırılan bu yöntem, uzun süredir kullanılan bir yatırım stratejisi. Bundan sonra, bu stratejiyi izleyen yatırımcılar bu kiraladığı hisseleri belli bir fiyattan satar. Satış sonrası hissenin fiyatı düştüğünde ise sattıkları hisseleri geri satın alırlar. En sonunda ise, bu düşük fiyattan geri satın aldıkları hisseleri ilk kiraladıkları orjinal sahibine iade ederler. Bu satma ve geri satın alma aradaki fiyat farkı da karlarıdır.

Biraz karışık değil mi? Örnek vermek gerekirse, Ahmet firmasının 10 lira değerindeki X hissesini 1 lira kiralama bedeliyle aldığını düşünelim. Sonra, bunu yine 10 liradan başka bir yatırımcıya sattı. Hissenin değeri 5 liraya düştüğünde ise geri alıyor. Göreceğiniz üzere 10 TL-5TL-1TL hesabından 4 lira karda yatırımcımız. İşte GameStop hisselerini short stock yapan Melvin Capital firmasının da yapmaya çalıştığı buydu. Bu yöntemle GameStop hisselerinden yıllardır kar eden Melvin Capital’ın kazancı Reddit’teki kullanıcıların olayı farketmesiyle bambaşka bir boyut aldı…

Reddit vs Wall Street

Dediğimiz gibi, “Short Stock” stratejisi tamamen hissenin fiyatının düşük olmasına dayanan bir strateji. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcının kar etmesi için alınan hissenin fiyatının sürekli bir düşüş içinde olması lazım. İşte tam da burda Reddit kullanıcıları devreye girdi. Reddit’teki “r/WallStreetBets” forumunun üyeleri, birden yüksek miktarda GameStop hissesi almaya başladı. Bu durum da GameStop’ın hisse değerinin katlanmasına neden oldu. Bundan dolayı da, sattıkları hisseleri orjinal sahibine iade etmek için geri satın almak zorunda olan “Short Stock”‘cu yatırımcılar milyar dolarlar değerinde zarar etti. Hatta, bazıları iflas ilan etmek zorunda kaldı.

Olayın temel noktaları bunlar. Konu, Reddit yatırımcılarının illegal şekilde engellenmesi gibi daha birçok detay içeriyor. Ancak, bu yazıyı daha fazla uzatıp sizi daha da yormak istemediğimizden o konuları gelecek haberlerimize bırakıyoruz. Konu hakkındaki haberlerimiz için bizi takipte kalın.

Kaynak: TheNewYorkTimes, Screen Rant