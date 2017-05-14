EA Games Android ve iOS’a Yeni Sims Oyunu Duyurdu

EA Games, yeni mobil Sims oyunu The Sims Mobile’ın Android ve iOS versiyonunun bugün Brezilya’da kullanıma açıldığını duyurdu.

EA Games’in açıklamasına göre The Sims Mobile yakın zamanda tüm dünyada hem iOS hem de Android’e aynı anda kullanıma açılacak. Şirket oyuna dair pek bir detay paylaşmadı ancak oyun The Sims 4’te yer alan “legacy challenge” benzeri olacak.

Oyunda oyunculara kolay görevler verilecek ve kullanıcıların bu görevleri yerine getirmesi beklenecek. Bunun dışında oyuncular istedikleri gibi davranabilecekler ayrıca oyun içerisinde bulunan sosyal bağlantılardan yararlanarak gerçek hayattaki arkadaşlarıyla oyunda da arkadaş olabilecekler. Oyuncular bu oyunda da kendi karakterlerini ve kendi evlerini oluşturabilecekler.

Bu mobil platforma gelen ilk Sims oyunu değil. 2011 yılında The Sims Freeplay ilk olarak iOS’a çıkmış ve daha sonra diğer platformlara gelmişti. Daha sonra The Sims Social ise Facebook’ta karşımıza çıkmış ancak iki sene sonra kapatılmıştı.