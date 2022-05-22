Electronic Arts’ın, Microsoft’un 68.7 milyar dolarlık Activision’ı satın alması gibi oyun endüstrisindeki son birleşme ve satın alma faaliyetlerinin ardından aktif olarak bir satış veya birleşme peşinde olduğu iddia ediliyor. Bu, haber sitesi Puck (paywalled) tarafından yayınlanan ve EA’nın “satış için ısrarcı olduğunu” ve yakın zamanda Disney, Apple, Amazon ve Comcast-NBCUniversal ile görüşmelerde bulunduğunu iddia ediliyor.

Comcast CEO’su Brian Roberts’ın iddiaya göre NBCUniversal’ı devre dışı bırakıp şirketini EA ile birleştirmeyi teklif ettiği iddiasıyla, sonuncusu ile görüşmelerin, geçen ay sonunda dağılmadan önce en ileri düzeyde ilerlediği iddia ediliyor.

Teklifin, fiyat ve yapı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen ay dağıldığı söyleniyor. Comcast’ten bir sözcü yorum yapmayı reddederken, EA “Birleşme ve satın alma ile ilgili söylentiler ve spekülasyonlar hakkında” yorum yapmayacağını söyledi.

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Rapor, kaynakların FIFA ve Battlefield yayıncısının bir satış peşinde “inatçı” olduğunu ve “Microsoft-Activision anlaşmasının ardından daha da cesaretlendiğini” belirttiğini iddia ediyor.

Video oyunları pandemiden zarar gören birçok sektörden daha iyi performans gösterdiğinden, kamu ve özel yatırımcılar sektörü güvenli bir bahis olarak algılamaya başladı.