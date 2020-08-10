EA Access, Steam’e geldi; Türkiye fiyatı da belli oldu

EA Access hizmetinin Steam’e de geleceğini gösteren çok önemli bir gelişme yaşandı. Bugün Steam‘de EA Access‘e özel Türkçe olarak, “Nedir? Ne değildir?” tarzında bir sayfa oluşturuldu.

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EA Access’e özel Steam sayfası açıldı

Bugün Electronic Arts, Steam ile birlikte önceden beri süregelen işbirliğinin yeni bir sonucu olarak EA Access’e özel bir Steam sayfası açtı. Bu gelişme, çok yakında Steam kullanıcılarının EA Access’i bilgisayarlarında da kullanabileceği anlamına geliyor.

Bilindiği üzere EA Access; Electronic Arts tarafından sunulan, kullanıcıların aylık ya da yıllık ücretle popüler oyunlara sahip olabileceği üyelik servisi. Electronic Arts aslında bu servisi Xbox One ve PlayStation 4 ile birlikte çeşitli oyun platformlarına sunmuştu. Oyuncular, bu platformlar üzerinden halihazırda EA Access’e erişebiliyor ve sunulan abonelik avantajlarından faydalanabiliyorlar.

Bu gelişmenin hem Steam, hem Electronic Arts, hem de oyun severler için oldukça mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Zira EA Access; özel indirimleri, oyunlarda sunduğu özel içerikleri ve Electronic Arts’ın oyunlarını önceden deneme imkanı vermesi ile, oyuncuların gönlünde taht kurmuş durumda. Artık Steam‘e de eklenmesiyle birlikte artık daha fazla oyuncunun beğenisine sunulacak.

EA Access Türkiye fiyatı ne kadar?

EA Access’in Steam sayfasında belirtildiği üzere fiyatı aylık 12, yıllık 65 TL olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bugün ülkemizde 400 TL’yi aşan oyun fiyatlarına bakıldığında, EA Access’in bu fiyatlandırmasının son derece makul olduğu söylenebilir.