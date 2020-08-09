Donanım
PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi
Asus RT-AX86U incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un özellikle PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunlarda sorun yaşamanızı engellemek için geliştirdiği router modeli olan RT-AX86U modelinin detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz. İyi seyirler…
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PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi
Donanım
2K, 165 HZ VE 1 MS KAVİSLİ MONİTÖR! TUF Gaming VG27WQ
TUF Gaming VG27WQ monitör incelemesiyle karşınızdayız. Asus‘un tam bir üstün özellikli fiyat/performans oyuncu monitörü konumundaki VG27WQ’nun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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2K, 165 HZ VE 1 MS KAVİSLİ MONİTÖR! TUF Gaming VG27WQ
İyi seyirler…
Aksesuar
Akıllı telefonlar için geniş ekran: ASUS ZenScreen GO MB16AP
ASUS ZenScreen GO MB16AP modeli, hem hafifliği hem taşınabilir yapısıyla geliyor. Akıllı telefonlarınız ve laptoplarınız için ikinci ekran deneyimi sunuyor.
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Özellikle mobil oyunculukta geniş ekrana yansıtılması halinde daha rahat bir oynanış elde edilebiliniyor. Aynı zamanda mobil bir sunum için de taşınabilir ekranlar önem kazanmaya başladı. Asus ZenScreen GO adını verdiği yeni taşınabilir ekranı ise tek kablo bağlantısı ile dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi herhangi bir ürün ile bağlantı kurabilirsiniz.
Sadece 850 gram ağırlığında ve 8 mm inceliğinde olan ekran, rahat taşınabilir bir ürün olarak ayarlanmış. Kendi kılıfını hem stand hem de taşıma çantası olarak kullanabilirsiniz. Ekranın kendi özelliklerine geldiğimizde ise 1920×1080 piksel IPS tabanlı bir yapıda geldiğini görüyoruz. Bu da oldukça yeterli bir değer.
ASUS ZenScreen GO MB16AP nerelerde kullanılır?
Peki kim ZenScreen GO’ya ihtiyaç duyar? Bu sorunun yanıtı da oldukça basit. Mobilite odaklı herkes! Hem çalışmalarında ikinci bir ekrana ihtiyaç duyan kişiler, hem mobil telefonları ya da tabletlerine nazaran daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyanlar ZenScreen GO’yu çok sevecektir.
Gerçekten taşınabilir bir cihazın rahatlığından tam olarak yararlanmak için cihazda 4 saate kadar ömre sahip bir 7800 mAh dahili pil yer de alıyor. Bir telefon adaptörü ile kolay ve hızlıca şarj olabilmesi de cabası. ZenScreen GO MB16AP QC3.0 hızlı pil şarjı özelliğine destek veriyor.
Örneğin bir kafe ya da restoranda yapılacak toplantılar için sunumunuzu akıllı telefonunuz üzerinden ASUS ZenScreen GO MB16AP vasıtasıyla yapabilirsiniz. Böylece ağır dizüstü bilgisayarlar taşımak yerine cep telefonu ve bu ekran ile sunumunuzu kolayca yapacaksınız. Bir diğer yandan dizüstü bilgisayarınızın ikinci ekranı şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu işiniz ne olursa olsun size kolay ve taşınabilir bir ikinci ekran desteği sunacak. Dikey modda da rahatlıkla kullanılabileceğini belirtelim.
Mobil oyuncular da çok sevecek!
Mobil oyuncular konusunda da ZenScreen GO’nun önemli avantajları var. PUBG, CoD Mobile gibi oyunları daha geniş ekrandan görmek için telefonunuzu kutudan çıkan Tip-C adaptörü ile bağlayarak telefonunuzu bir kontrolcü gibi kullanıp oyun deneyimini geniş ve büyük ekranda yaşamanız da mümkün.
Bu arada ASUS ZenScreen GO MB16AP göz sağlığınız için TÜV Rheinland sertifikalı 4 seviye mavi ışık filtresi de bulunuyor. Ayrıca ürün ASUS Flicker-free teknolojisini de kullanıyor. Bu teknoloji, sevdiğiniz videoları saatler boyunca seyrederken göz yorgunluğunu ve diğer zararlı rahatsızlıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor.
Genel olarak baktığımızda ASUS ZenScreen GO MB16AP, taşınabilir bir ekran ihtiyacınız olan her durumda işinize yarayacak bir model olarak tasarlanmış. İlerleyen günlerde oyunculara özel olarak geliştirilen ROG Strix XG17’yi de değerlendireceğiz. Fakat genel kullanım için MB16AP ideal bir ürün konumunda.
Donanım
EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
AMD’nin yeni soketi B550 ortaya çıktı. Peki Önümüzde Asus’un ROG Strix B550-I Gaming ve Prime B550-Plus örneklerinin bulunduğu B550 yonga seti ile hangi yenilikler geliyor? Bu videoda bahsediyoruz.
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EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
Öncelikle AMD’nin B serisi ve X serisi yonga setlerinin temel farkından bahsetmek gerek. AMD, X serisi yani en güncel yonga seti olan X570 anakartlarını özellikle performans odaklı ve üst seviye sistemler için geliştiriyor. Daha hızlı, daha güçlü sistemlerde bu yonga tercih ediliyor. B serisi ise genel kullanıcı kitlesine yönelik yonga seti. Fakat B550 ile biraz bu fark kapandığını söyleyebiliriz.
Çünkü X570’in sunduğu en büyük yenilik olan PCIe 4.0 desteği B550 ile genel kullanıcılar için de veriliyor. Fakat bunu sadece ekran kartı ve NVMe SSD için olan M.2 bağlantısında sunuyor. Şu anda genel kullanıcılar için PCIe 4.0 ekran kartının bir artısı olmadığı için B550’de artık teorik olarak 8 GB/s’ye varan hızlı okuma ve yazma oranları desteği gelmesi önemli. Bu hem iş hem oyun tarafında bize ciddi avantaj sağlayacak.
Aynı zamanda B550 yonga seti, AMD’nin yakında duyuracağı Ryzen 4000 serisi işlemciler ile de uyumlu olacak. Böylece şu anda Ryzen 3000 serisi bir işlemci ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu anakartlar, ilerleyen dönemde Ryzen 4000 serisine yükseltmek istediğinizde de kullanılabilir olacaklar. Lafı fazla uzatmadan bu yeni yonga setini içeren anakartlarımıza yakından bakalım. Çünkü AMD’nin sunduğu gelişmelerin yanı sıra ASUS kanadı da B550 anakartlarında önemli güncellemeler ortaya koydu.
Mini ITX yapıda olan yani piyasanın en minnak anakartlarından biri olan B550-I Gaming, ufacık tefecik içi dolu bol bol özellik gibi bir yapıda 🙂 Baktığımızda Ryzen 3000 ve 4000 serisi işlemciler ile kullanabileceğiniz bu kartta bu boyuta rağmen soğutmaya fazlasıyla önem verdiği görülüyor.
Küçük ama etkili!
8+2 olarak dizayn edilmiş Hem VRM ve MOSFED birinlerinde hem de PCIe 4.0 destekli M.2 bağlantısında soğutma bloğuna sahip olan kartta aynı zamanda aktif fanlı soğutma da yer alıyor. Üst tarafında fan, pompa ve sistem fanı için bağlantılar, hemen yanında da RGB bağlantılarını görmekteyiz.
Sağ tarafa geldiğimizde 24 pin güç bağlantısı, çift kanallı bellek slotları, Kasa bağlantımızı yağacağımız F panel, USB 3.2 Gen 2 Tip-C ve USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantılarını görüyoruz. Ayrıca 4 adet sata bağlantımız da mevcut. B550 ile belleklerin frekans desteği 4800 MHz’e yükseldi.
Alt tarafa geldiğimizde ise USB 2.0 bağlantısı, Termal sensör bağlantısı ve PCIe 4.0 destekli bir adet PCIe yuvamızı görüyoruz. Mini-ITX formundaki anakartların özelliği olarak burada sadece tek PCIe genişleme yuvamız mevcut. Üstünde bir adet yine PCIe 4.0 destekli M.2 yuvamız ve hemen solunda gizlenen ön panel ses bağlantımız var. Kartın arkasında ise bir M.2 yuvamız da var ancak bu bağlantı PCIe 3.0 ile desteklendiğini belirtelim.
Arka panel bağlantısı ise gerçekten bir normal oyuncu anakartı gibi zengin. Sırasıyla HDMI, DP, 1 adet BIOS FB özellikli USB 2.0, 4 adet USB 3..2 Gen 2 ve bunlardan biri Tip-C bağlantılı olarak sunulmuş. Yanında ise 2.5G LAN bağlantısı göze çarpıyor. Hemen altında ise Intel Gig+ Wi-Fi 6 ve BT 5.1 kablosuz bağlantı için anten çıkışlarını görüyoruz. Altta ses bağlantılarımız varken yanındaki Tip-C bağlantısı ise Tip-C bağlantısına sahip kulaklıklar için özel olarak ekleniyor. Bunun önemine ise birazdan değineceğiz.
Evet, yakından baktığımız bu anakarttaki teknolojilere gelecek olursak yapay zekasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. ASUS 5 Yönlü Optimizasyon sistemi sayesinde yapay zeka destekli hız aşırtma işlemini sadece tek bir tuşla yapmak mümkün. Aynı zamanda profesyonel kullanıcılar için ince ayarlar da yapabilirsiniz. Ayrıca ROG GameFirst VI aracı ile giriş seviyesinden uzmana kadar her düzeyden kullanıcının ağ ayarlarını optimize etmesine edebilirsiniz. GameFirst VI, yapay zeka destekli tanımlama ve hızlandırma teknolojisiyle daha hızlı ve daha akıllı ağ optimizasyonu sunuyor.
Detaylar videoda!