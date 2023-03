E3 yani tam adıyla Electronic Entertainment Expo, video oyun endüstrisi için oldukça prestijli bir etkinlik konumunda. Bu etkinlik genellikle Los Angeles, California’da düzenleniyor ve oyun donanımı, yazılımı ve aksesuarlarında en son ve en iyiyi sergilemesiyle bilinir. E3, 1995’teki başlangıcından bu yana oyun endüstrisinde önemli bir etkinlik oldu ve her yıl merakla beklenen bir etkinlik olmaya devam ediyor. Geçmişteki en büyük oyun lansmanlarından birine ev sahipliği yapan etkinlik, 2023 yılı için iptal edildi. E3 2023 etkinliğini maalesef ki göremeyeceğiz. Bu yüzden oyun geliştiricileri yeni oyunlarını kendi etkinliklerinde tanıtmak zorunda kalacak.

Geçen hafta Ubisoft da fuardan çekildiğinde E3’ün iptali yakın görünüyordu. Bu hamle, Microsoft ve Nintendo gibi video oyunu devlerinin de etkinlikten çekilmesinin ardından geldi. Bu şirketlerin çoğu, aynı tarih civarında kendi lansman etkinliklerine ev sahipliği yapmayı planlıyor. Aslında, Ubisoft’un kendi lansman etkinliği Ubisoft Forward Live’ın bu yıl 12 Haziran’da yapılması planlanıyor.

COVID-19 salgını, oyun lansman etkinlikleri üzerinde önemli bir etkiye sahipti. 2020’de E3, virüsün yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle tamamen iptal edildi. Bunun yerine, birçok oyun şirketi yakında çıkacak ürünlerini duyurmak ve sergilemek için dijital etkinlikler düzenlemeyi tercih etti.

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ

