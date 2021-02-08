E3 2021 dijital olarak gerçekleştirilecek!

Formula 1 takımı Mercedes, 2021 sezonu için Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Büyük Britanyalı pilotun önümüzdeki sezonda da Mercedes’te kalıp kalmayacağı uzun süredir merak ediliyordu.

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Önümüzdeki ay başlayacak olan Formula 1’in gündeminde, Lewis Hamilton’ın yeni sezonda hangi takım için yarışacağı yer alıyordu. Birçok insan Hamilton’ın yola Mercedes ile devam edeceğini öngörmüştü ve tahminler doğru çıktı.

Formula 1’de son 7 yıla damga vuran Mercedes takımı, geçen sezon 7. kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aylardır Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmeler devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, yeni kontrat konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söylüyordu.

Pazartesi günü itibariyle Hamilton’ın yeni sezon için Mercedes’le yeni sözleşme imzaladığı resmen belli oldu. Bununla birlikte Mercedes’ten yapılan açıklamaya göre Hamilton’ın yeni kontratı sadece 2021 yılını kapsayacak. Ayrıca 2022 için herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

Hamilton, “Mercedes’le dokuzuncu sezonuma girmekten büyük heyecan duyuyorum. Takımımız birlikte inanılmaz şeyler başardı ve başarımızı daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz. Bunu hem pistte hem de pist dışında sürekli iyileştirme isteğiyle yapıyoruz.” dedi.

F1’deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008’de kazanan Lewis Hamilton, 2013’te transfer olduğu Mercedes’te 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.

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