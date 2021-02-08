Hyundai ve Kia otonom araç için Apple ile yapılan görüşmelerin sonlandığını onayladı

Hyundai ve Kia firmalarının birlikte otonom araç üretmek için Apple ile anlaşmaya varmak üzere oldukları haberleri çıkıyordu. Ancak, Bloomberg’in haberine göre Hyundai ve Kia, şuan Apple ile bu konuda herhangi bir görüşmede bulunmadıklarını belirtti.

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Hyundai ve Kia hisseleri ciddi oranda değer kaybetti

Hyundai geçtiğimiz ay Apple Car üretimi için Apple ile görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra dikkatler doğal olarak bu yöne çevrilmişti. Hatta bazı kaynaklar iki firmanın 3,6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzerinde olduğunu iddia etmişti. Bu iddialara göre Apple, başlangıçta yılda 100.000 adetlik bir üretim hedefliyordu. Daha sonra üretimini 400.000 adete kadar çıkarmayı planlıyordu. Bu haberlerin ardından Güney Kore’de Kia hisseleri ciddi oranda yükseldi. Ancak Hyundai daha sonra açıklamasını revize etti. Apple’ın adını vermeden konuyla ilgili çeşitli firmalarla görüştüklerini bildirdi.

Tüm bu gelişmeler sonrasında görüşmelerin durma noktasına geldiği haberleri ortaya çıktı. Son haberlere göre Hyundai Motor Co. ve iştiraki Kia Motors Corp.’dan yapılan açıklamaya göre firmaların görüşmeleri durmuş durumda. Hyundai ve Kia otonom elektrikli araç üretimi için birçok firmayla görüşme halinde olduklarını belirtiyor. Görüşmelerin durduğu haberleri üzerine Hyundai hisseleri %8,4, Kia hisseleri ise %15,3 değer kaybetti. Japonya’nın Nikkei gazetesine göre Apple, Apple Car projesi için gayet istekli durumda. Teknoloji devi, en az 6 firmayla daha görüşüyor.

CNBC’nin haberine göre: Firmalar arasındaki görüşmeler basına yansıyınca Apple durumu olumsuz karşıladı. Sonrasında ise görüşmeler sonlandı. Bunlara ek olarak Hyundai ve Kia, projede sadece alt yüklenici olmak istemiyorlar. Bu da yaşanan anlaşmazlıklardan bir tanesi. Taraflar diğer firmalarla da görüşme halinde. Hatta sonraki bir tarihte tekrar görüşmelere başlayabilirler.

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