Otomotiv
Hyundai ve Kia otonom araç için Apple ile yapılan görüşmelerin sonlandığını onayladı
Hyundai ve Kia firmalarının birlikte otonom araç üretmek için Apple ile anlaşmaya varmak üzere oldukları haberleri çıkıyordu. Ancak, Bloomberg’in haberine göre Hyundai ve Kia, şuan Apple ile bu konuda herhangi bir görüşmede bulunmadıklarını belirtti.
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Hyundai ve Kia hisseleri ciddi oranda değer kaybetti
Hyundai geçtiğimiz ay Apple Car üretimi için Apple ile görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra dikkatler doğal olarak bu yöne çevrilmişti. Hatta bazı kaynaklar iki firmanın 3,6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzerinde olduğunu iddia etmişti. Bu iddialara göre Apple, başlangıçta yılda 100.000 adetlik bir üretim hedefliyordu. Daha sonra üretimini 400.000 adete kadar çıkarmayı planlıyordu. Bu haberlerin ardından Güney Kore’de Kia hisseleri ciddi oranda yükseldi. Ancak Hyundai daha sonra açıklamasını revize etti. Apple’ın adını vermeden konuyla ilgili çeşitli firmalarla görüştüklerini bildirdi.
Tüm bu gelişmeler sonrasında görüşmelerin durma noktasına geldiği haberleri ortaya çıktı. Son haberlere göre Hyundai Motor Co. ve iştiraki Kia Motors Corp.’dan yapılan açıklamaya göre firmaların görüşmeleri durmuş durumda. Hyundai ve Kia otonom elektrikli araç üretimi için birçok firmayla görüşme halinde olduklarını belirtiyor. Görüşmelerin durduğu haberleri üzerine Hyundai hisseleri %8,4, Kia hisseleri ise %15,3 değer kaybetti. Japonya’nın Nikkei gazetesine göre Apple, Apple Car projesi için gayet istekli durumda. Teknoloji devi, en az 6 firmayla daha görüşüyor.
CNBC’nin haberine göre: Firmalar arasındaki görüşmeler basına yansıyınca Apple durumu olumsuz karşıladı. Sonrasında ise görüşmeler sonlandı. Bunlara ek olarak Hyundai ve Kia, projede sadece alt yüklenici olmak istemiyorlar. Bu da yaşanan anlaşmazlıklardan bir tanesi. Taraflar diğer firmalarla da görüşme halinde. Hatta sonraki bir tarihte tekrar görüşmelere başlayabilirler.
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Haber
Apple Car projesine Porsche’den büyük transfer!
Apple’ın otonom araç projesi, son dönemde pek çok sürpriz gelişmeye sahne oldu. Önümüzdeki dönem yollara çıkacağı kesin gözüyle bakılan Apple Car projesine son olarak Porsche’den önemli bir yöneticinin transfer edildiği belirtiliyor.
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Porsche Taycan’ın kilit ismi Apple Car ekibine dahil oldu!
Business Insider’ın aktardığı bilgiye göre, Porsche yöneticilerinden Dr. Manfred Harrer sürpriz şekilde istifa etti. Apple ile anlaştığı belirtilen Harrer, iddialara göre yılbaşından beri markanın otonom araç projesi üzerinde çalışıyor. Ancak proje çok gizli şekilde yürütüldüğü için bu transfer henüz resmi olarak duyurulmadı. Dahası, son birkaç ay içerisinde Volkswagen grubundan Apple’a çok sayıda mühendisin transfer olduğu iddia ediliyor.
Daha önce BMW ve Audi gibi pek çok otomotiv devinde çalışan Manfred Harrer, son olarak Porsche Taycan’ın şasi geliştirmesinden sorumlu isimdi. Bazı Volkswagen çalışanları ise Harrer’i “sektör standartlarını belirleyecek kalibrede” bir isim olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Apple’ın araç projesine çok doğru bir ismi kattığını söyleyebiliriz. Öte yandan Harrer’in direksiyon sistemleri üzerine yazdığı akademik bir kitabı da mevcut.
Hatırlanacağı üzere, Apple Car projesinin üretimi için Kia ile anlaşma sağlandığına ilişkin haberler çıkmıştı. 2024 yılında başlaması planlanan üretimde ilk etapta yıllık 100.000 Apple Car’ın üretileceği iddia ediliyor. Ayrıca sözleşmede yıllık üretim miktarının 400.000 araca kadar artabileceği bir opsiyonun olduğu da ifade ediliyor. Son olarak iki iddianın da henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim.
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Otomotiv
Apple ve Kia elektrikli araç üretimi için anlaşmak üzere
Apple ve Kia, yerel bir gazete olan DongA’nın haberine göre 3.6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzere. Duyurunun ise 17 Şubat tarihinde gerçekleşmesi muhtemel. Apple’ın, Apple Car üretimi için Hyundai ve Kia ile görüştüğü haberleri basında yer almıştı. Apple’ın birincil ortak olarak Hyundai’ye yönelmesinin nedenleri de ortaya çıktı. Teknoloji devinin bu düşüncesinde Hyundai’nin elektrikli araç platformu E-GMP, ABD’deki üretim tesisleri ve 2024 yılında üretime başlayabilecek olmaları etkili olmuş.
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Apple, yılda 400.000 adete kadar elektrikli araç üretmeyi planlıyor
Tahminlere göre Apple, 2024 yılında üretime başlayacak ve yılda 100.000 adet otomobil üretecek. Ayrıca ileriki aşamalarda üretim adedinin yılda 400.000 adete kadar çıkması muhtemel. İşbirliğinin ayrıntıları önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Ama Kia bu işbirliğinde büyük olasılıkla üretim sürecinden sorumlu olacak. Apple ise otonom sistemlerden, pil teknolojilerinden ve yarı iletkenlerin sağlanmasından sorumlu olacak.
Öncesinde, 2015 yılında Apple’ın Project Titan adında bir elektrikli araç projesi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Bunun yanında firmanın elektrikli araç üretimi üzerine tekrar odaklandığını gösteren bazı gelişmeler oldu. Apple, Tesla’dan bazı yöneticileri ve Porsche’dan bir başkan yardımcısını transfer etti.
İki firma arasındaki bu iş birliği haberlerinin ardından Güney Kore’de Kia hisseleri yükselişe geçti. Firmanın hisseleri 4 trilyon Won (3,59 milyar Dolar) değerine ulaştı. Hisseler bu sayede son 20 yıldan fazladır en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu.
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Otomotiv
Tesla, 134.000 aracını geri çağırma kararı aldı
ABD‘nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik İdaresi–NHTSA‘nın baskıları karşısında Tesla, toplam 134.000 adet Model X ve Model S’i hatalı dokunmatik ekran sebebiyle geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar 2012-2018 Model S sedanlar ve 2016-2018 Model X SUV‘lar.
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Tesla araçlarındaki sorun eMMC flash depolama kartlarının yıpranması kaynaklı
Tegra 3 çipli modellerde, dokunmatik ekran üzerinden arka kamera görünümü, buz çözme ayarları ve dönüş sinyal aydınlatması gibi özelliklerin kullanılmasında problemler yaşanıyordu. Bununla birlikte problemler 8GB eMMC flash depolama kartlarının yıpranması durumunda meydana geliyordu.
Problemler ilk ortaya çıktığında Tesla, yonga arızalarının bir kusur olduğunu kabul etmiyordu. Onların da bir ömrü olduğunu ve bozulabileceklerini iddia ediyordu. NHTSA‘nın sorunun güvenlik riskleri oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı baskılar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. NHTSA, kasım ayında konuyla ilgili 12.523 şikayeti inceledi. Sonrasında Tesla’dan ilgili araçları geri çağırmasını talep etti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bellek arızası sınırlı depolama kapasitesi göz önüne alındığında diğer birimlerin de kaçınılmaz olarak arızalanabileceğini ortaya koyuyor.
Tesla, geçtiğimiz kasım ayında da 9500 adet aracını bazı cıvatalarını değiştirmek için geri çağırmıştı. Bunlar 2016 yılında üretilen Xs modeli ve 2020 yılında üretilen Ys modellerinin bir kısmıydı.
Son olarak geri çağırma 30 Mart’da başlayacak. Arızalı dokunmatik ekranlar ücretsiz olarak değiştirilecek. NHTSA, 158.000 civarı aracın geri çağırılmasını istemişti. Ancak Tesla, geri çağırmanın Mart 2018’den sonra ürettiği daha güçlü işlemcilere sahip olan araçları içermediğini bildirdi.
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