E-Ticaret Devi MercadoLibre, Brezilya’da Kripto Para Hizmeti Sunacak!

MercadoLibre, Brezilya’daki kullanıcılarına kripto para birimleri satın almak, satmak ve tutmak için bir hizmet başlatacak. Hizmet Brezilya’da başlayacak ancak hizmetin diğer ülkelere de genişlemesi planlanıyor.

Latin Amerika’daki piyasa değerine göre en büyük e-ticaret platformu olan MercadoLibre, daha önceki birkaç başarılı deneyiminin ardından kripto para birimleri ile olan iş süreçlerini büyütüyor. Şirket, Brezilya’daki kullanıcıların kripto para satın almalarına, satmalarına ve tutmalarına imkan sunacak.

Üst düzey bir yönetici, yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç hafta içinde hizmetin, başlangıçta Brezilya’daki müşterilerine etkinleşeceğini belirtti. Şirket Brezilya’nın ardından hizmeti diğer ülkelere de genişletmeyi planlıyor.

Bu hizmet için MercadoLibre’nin hangi şirket ile ortaklık kurduğu belirtilmese de şirket, bu piyasaya “dünya çapında bir koruyucu” ile birlikte girdiğini söylüyor.

MercadoLibre Arjantin’de kurulmuş olsa da Brezilya ile başlama kararı mantıklı. Yaklaşık 11 milyon kullanıcısı olan Brezilya, şirketin ana pazarıdır. Ayrıca Brezilya bölgedeki en güçlü ekonomiye sahip ve nispeten kripto para dostu bir ülke. Yakın tarihli bir anket, nüfusun %48’inin Bitcoin yanlısı olduğunu ortaya koydu.

Şu anda Brezilya, Nasdaq Kripto Endeksini izleyen HASH11 ile yatırımcılar arasında en popüler teknoloji ETF’si olan dört kripto para birimi ETF’sini onayladı. Birkaç fintech de, kripto para birimleri için destek sunuyor.

Crypto.com da kısa süre önce Güney Amerika’da kripto para destekli Visa banka kartını alan ilk pazar olarak Brezilya’yı seçmişti.

MercadoPago Başkan Yardımcısı Tulio Oliveira, MercadoLibre’nin finansal kolunun gelişimi için potansiyel bir odak noktası olarak kripto para birimlerine baktığını açıkladı.

“Kriptoya adım atmaya karar vermeden önce çalışmak ve öğrenmek için zaman ayırdık. Bunun önümüzde bir dönüşüm potansiyeli var ve bize yeni bir yol açıyor.”

MercadoPago, MercadoLibre’nin fintech girişimidir. Şu anda şirket, Brezilya’da banka hesabı olan ve olmayanlar için kredi kartları, banka kartları, POS ve dijital cüzdan gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Kripto para hizmeti hakkında daha fazla ayrıntı verilmemiş olsa da, Mercadopago’nun kendi platformuna entegre edilmesi mümkün.

E-ticaret devi, kripto para birimleri dünyasına yabancı değil. Mayıs 2021’de şirket, hazine stratejisinin bir parçası olarak 7,8 milyon dolarlık BTC aldığını açıkladı.