Siber güvenlik konusunda yerel sorunların ele alındığı Türkiye’nin ilk ve tek etkinliği e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi 30 Mart’ta düzenlenecek.

e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Perşembe günü Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında gerçekleşecek. Bu etkinlikte güvenlik konusunda uzman isimler ve sektör profesyonelleri yer alacak.

Etkinliğe CEO, CTO, CSO, BT Profesyonelleri, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu kurumları ve ilgili birim yetkililerin yanı sıra ilgili bakanlıkları uzmanlar, üniversiteler de katılacak. e-Safe’in kurucusu Musa Savaş 2015 yılının son çeyreğinde ülkemizin gündemine giren ve artık kamudaki karar ver vericilerin de göz ardı edemediği bir gerçek olan siber güvenlik konusunu e-Safe ile yeni bir boyuta taşıdıklarını açıkladı.

Etkinlikte siber savaşlar ve siber istihbarat, kritik altyapılarda siber güvenlik, kamu yönetiminde bilgi güvenliği gibi teknolojik güvenliğe yönelik başlıklar yer alacak. Sabah saat 09:00’da başlayacak etkinlik 17:30’da sona erecek.