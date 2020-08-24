e-safe Digital ile, yerli siber güvenlik ürünlerinde uluslararası iş birliği başlıyor

Sentez Medya altında yer alan e-safe Digital markası, 2. video konferans etkinliğini “Yerli ve Milli Ürünlerde Uluslararası İş Birliği” başlığı altında 3 Eylül Perşembe günü saat 11:00’de gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da konuk olacağı etkinlikte, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinde yürütülebilecek uluslararası iş birlikleri değerlendirilecek.

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Siber güvenlik sektöründeki iş birlikleri, ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor

Trend Micro ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, moderatörlük görevini e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri Başkanı Musa Savaş üstlenecek. Etkinlikte yer alması planlanan diğer konuşmacılar ise:

Yakup Börekçioğlu, Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı

Dr. Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdürü

Yusuf Kıraç, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Dayıoğlu, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü

Mustafa Özçelik, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı

Türkiye’de birçok bilişim firmasına sahibiz ve bu şirketlerimiz tarafından birçok yerli ve milli ürün geliştirilmiş durumda. Ürünlerimizin, uluslararası sahada kendini kanıtlayan tasarımlar ile desteklenmesi ise; bu ürünlerin ihraç edilme şansını önemli oranda artırıyor. 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bu olası iş birlikleri ele alınacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemi PARDUS ve PARDUS’un iş ortaklarından Trend Micro tarafından geliştirilen Deep Security ürünü üzerinden; olası uluslararası iş birlikleri değerlendirilecek.

Etkinliği izlemek isteyenler için ise, Karel Video Konferans uygulaması ve e-safe Digital resmi Youtube kanalı olmak üzere 2 farklı seçenek mevcut. Fakat etkinliği daha yüksek çözünürlükte izlemek isteyen ve etkinlik sırasında soru yöneltebilmek isteyen izleyicilerin; Karel Video Konferans uygulamasını kullanması gerekiyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. Etkinlik kaydınızı gerçekleştirdikten sonra, Karel Video Konferans uygulamasını indirip; sonrasında e-posta ile gönderilecek olan talimatları takip ederek etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz.

e-Safe Digital hakkında ufak bir özet

e-Safe Digital, e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri’nin ana kurgusuna sadık kalan, çevrim içi bir platform olarak, salgın sürecinde hayata geçirildi. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri ise dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel güvenlik açıklarının değerlendirildiği, yerel sorunlara küresel bakış açısıyla odaklanan, Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri masaya yatıran ve alanında uzman konuşmacılarla konuların değerlendirildiği üst düzey bir etkinlikler bütünü olarak doğdu. Sürdürülebilirlik bakış açısı ile kurgulanan ve ilk kez 2017’de gerçekleştirilen e-Safe etkinlikleri, her yıl düzenleniyor. Yılda altı faz olacak şekilde tasarlanan e-Safe etkinliklerinin, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma olmak üzere ilk iki fazı hayatı geçirilmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda, e-Safe etkinliklerinin; Hack’n Code, KBRN ve Cyber Satellite fazlarının hayata geçirilmesi, tüm fazlar hayata geçirildikten sonra ise yıl içindeki zirvelerde elde edilecek sonuçların, birer bildiri halinde, yıl sonunda düzenlenecek bir kongrede yayınlanması hedefleniyor.