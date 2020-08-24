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e-safe Digital ile, yerli siber güvenlik ürünlerinde uluslararası iş birliği başlıyor
Sentez Medya altında yer alan e-safe Digital markası, 2. video konferans etkinliğini “Yerli ve Milli Ürünlerde Uluslararası İş Birliği” başlığı altında 3 Eylül Perşembe günü saat 11:00’de gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da konuk olacağı etkinlikte, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinde yürütülebilecek uluslararası iş birlikleri değerlendirilecek.
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Siber güvenlik sektöründeki iş birlikleri, ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor
Trend Micro ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, moderatörlük görevini e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri Başkanı Musa Savaş üstlenecek. Etkinlikte yer alması planlanan diğer konuşmacılar ise:
- Yakup Börekçioğlu, Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı
- Dr. Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdürü
- Yusuf Kıraç, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı
- Mustafa Dayıoğlu, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü
- Mustafa Özçelik, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı
Türkiye’de birçok bilişim firmasına sahibiz ve bu şirketlerimiz tarafından birçok yerli ve milli ürün geliştirilmiş durumda. Ürünlerimizin, uluslararası sahada kendini kanıtlayan tasarımlar ile desteklenmesi ise; bu ürünlerin ihraç edilme şansını önemli oranda artırıyor. 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bu olası iş birlikleri ele alınacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemi PARDUS ve PARDUS’un iş ortaklarından Trend Micro tarafından geliştirilen Deep Security ürünü üzerinden; olası uluslararası iş birlikleri değerlendirilecek.
Etkinliği izlemek isteyenler için ise, Karel Video Konferans uygulaması ve e-safe Digital resmi Youtube kanalı olmak üzere 2 farklı seçenek mevcut. Fakat etkinliği daha yüksek çözünürlükte izlemek isteyen ve etkinlik sırasında soru yöneltebilmek isteyen izleyicilerin; Karel Video Konferans uygulamasını kullanması gerekiyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. Etkinlik kaydınızı gerçekleştirdikten sonra, Karel Video Konferans uygulamasını indirip; sonrasında e-posta ile gönderilecek olan talimatları takip ederek etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz.
e-Safe Digital hakkında ufak bir özet
e-Safe Digital, e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri’nin ana kurgusuna sadık kalan, çevrim içi bir platform olarak, salgın sürecinde hayata geçirildi. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri ise dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel güvenlik açıklarının değerlendirildiği, yerel sorunlara küresel bakış açısıyla odaklanan, Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri masaya yatıran ve alanında uzman konuşmacılarla konuların değerlendirildiği üst düzey bir etkinlikler bütünü olarak doğdu. Sürdürülebilirlik bakış açısı ile kurgulanan ve ilk kez 2017’de gerçekleştirilen e-Safe etkinlikleri, her yıl düzenleniyor. Yılda altı faz olacak şekilde tasarlanan e-Safe etkinliklerinin, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma olmak üzere ilk iki fazı hayatı geçirilmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda, e-Safe etkinliklerinin; Hack’n Code, KBRN ve Cyber Satellite fazlarının hayata geçirilmesi, tüm fazlar hayata geçirildikten sonra ise yıl içindeki zirvelerde elde edilecek sonuçların, birer bildiri halinde, yıl sonunda düzenlenecek bir kongrede yayınlanması hedefleniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 serisi toz geçiren kamera sorunu ile karşı karşıya!
Xiaomi, Redmi Note 9 serisi ile birlikte hem tasarımsal açıdan hem de teknik özellikleriyle dengeli cihazlar üretmeyi başardı. Serideki tüm modellere baktığımızda iyi bir ekran deneyimi, orta segmente uygun çipler ve kaliteli kameralar sunduğunu görüyoruz. Ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan söylentiler serinin kameralarında ciddi bir sorunu ortaya koyuyor. Bu sorunun yazılımsal değil donanımsal olması ise şirket açısından riskli olarak değerlendiriliyor.
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Redmi Note 9 serisi nasıl bir kamera sorununa sahip?
Note 9 serisinin arka tarafındaki kamera ünitesi hakkında son zamanlarda çok fazla şikayet iletildi. Kullanıcılar, lensleri kaplayan camın gerekli sızdırmazlık seviyesini sağlamadığını şirkete bildirdi. Yapılan kötü montaj, toz ve parçacıkların içeri girdiği boşlukların oluşmasına neden oldu. Bu sorun Note 9, Note 9 Pro ve Note 9S modellerinde bulunuyor. Redmi Note 9 Pro Max ise ilginç bir şekilde bu sorundan etkilenmemeyi başarıyor.
Cihazlarla ilgili ilk şikayetler birkaç ay önce ortaya çıkmaya başladı. Ancak daha sonra Xiaomi‘nin Endonezya’daki temsilcisi, kameraların izole edilmiş olduğunu bildirdi. Şirket, yine de kalite kontrolü güçlendirmek için çalışacağını paylaştı. Bu açıklamanın ardından bir süre şikayetlerin sayısında azalma oldu. Ancak vakit geçtikçe bu sorun tekrardan gün yüzüne çıktı. Bu hata, kullanıcı hatası değil bir üretim hatasıdır. Xiaomi şu anlık sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu sorunla karşılaşanların ise değiştirme talebinde bulunması tavsiye ediliyor.
Basın Bülteni
BenQ, Android tabanlı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor!
BenQ, Android tabanlı akıllı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor. Firmanın yeni akıllı projektörleri, önceden yüklenmiş iş uygulamaları ile mobil cihazlardan kablosuz yansıtma yapılmasına imkan tanıyor.
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BenQ, büyüyen BYOD trendinde iş iletişimini kolaylaştırarak görsel ekranların potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan akıllı projektörlerini Türkiye’de satışa çıkardı. Özellikle işletmelerin kullanımı için geliştirilen bu yeni ürünler, verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için kablosuz sunumlardan video konferans çözümleri yaratıyor. Cihaz uyum çeşitlilğinden USB portundan dosyaların doğrudan okunmasına kadar modern toplantı odalarındaki birçok ihtiyacı karşılar.
“İşletmelerin verimliliğini arttırmaya yardımcı olmaya kendimizi adadık!”
BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffrey Liang yeni akıllı projektörlerle ilgili şu bilgileri verdi; “Kurumsal ekran çözümlerinde lider bir uzman olan BenQ, yenilikçi görüntüleme teknolojimizle işletmelerin verimliliği ve üretkenliği artırmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Daha fazla işletme BYOD politikasını benimsedikçe, herkesi fikirlerini istedikleri yerde ve zamanda paylaşmaya davet eden daha akıllı, mobil cihaz dostu bir projektör geliştirmek önemlidir,.Daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için, akıllı arayüzümüzü mükemmel donanım tasarımı kadar çok düşündük.”
BenQ akıllı projektörler, toplantı odasında üretkenliği artırmanın yanı sıra Over-the-Air (OTA) aracılığıyla aygıt yazılımının yükseltilmesi için önceden yararlı iş uygulamaları ile yüklenmiştir. Birden fazla platform ve cihaz arasında kablosuz aynalamaya ek olarak, Blizz aracılığıyla video konferans yapabilirsiniz. Firefox tarayıcısını kullanabilir, WPS Office aracılığıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmak veya TeamViewer’dan cihazları uzaktan kontrol etmek mümkündür.
Sırasıyla Full HD, WXGA’dan XGA’ya çözünürlüklere sahip standart atış modelleri EH600, EW600 ve EX600’ün yanı sıra, kısa mesafeli modeller EX800ST ve EW800ST toplantı odasında daha fazla alan bırakır. Akıllı projektörler ayrıca; X-SignYayın Sistemi, Hesap Yönetim Sistemi (AMS) ve Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) dahil daha kapsamlı yönetim uygulamaları sağlar. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş dosyalarına AMS aracılığıyla bulut üzerinden erişebilirken, BT yöneticileri birden çok hesabı ve cihazı tek seferde kolayca yönetebilir veya herhangi bir toplantı odasının projeksiyon ekranlarına anlık mesajlar gönderebilir.
BenQ, işletmeler için akıllı projektörleri çalışanların fikirlerini paylaşma ve verimli bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olduğu bir ortam yaratacağını ve ayrıca BYOD eğiliminin büyümesiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olacağını umuyor.
Oyun
Suicide Squad: Kill the Justice League fragmanı yayınlandı!
Suicide Squad: Kill the Justice League oyunundan yeni detaylar ortaya çıktı. Yapımcı firma Rocksteady, oyunun fragmanını hayranları ile buluşturdu.
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Suicide Squad, Justice League’e karşı!
DC Fandome etkinliği, hayranlar açısından oldukça verimli geçiyor. Gerek film, gerekse oyun konusunda birçok yeni duyuruya sahne olan etkinliğin yeni ürünü Suicide Squad: Kill the Justice League. Batman Arkham serisinin yapımcılığını üstlenen Rocksteady firmasının elinden çıkacak olan oyun, adından da anlaşılacağı gibi Suicide Squad ekibinin Justice League ile olan mücadelesini konu alıyor. Etkinlik sırasında fragmanı yayınlanan oyun, hayranların beğenisini toplamayı başardı. Fragmanda, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark karakterleri dikkat çekerken, karakter dizaynlarının film evrenindeki kadroya benzetildiği de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan fragmanda Superman karakterinin kötü adam Brainiac tarafından kontrol edildiği görülmekte. Oyunun ilerleyen zamanlarda adından da anlaşılacağı gibi diğer Justice League üyelerini de bizlere göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hikayenin tam olarak nasıl ilerleyeceği ise hala merak konusu.
Aynı anda eşli dört oyunculu oynanabilecek yapımda, oyuncular isterlerse kendi başlarına da oynayabilecekler ve istedikleri karakterler arası geçiş yapabilecekler. Her ne kadar fragman heyecan yaratsa da oyunun çıkış tarihi 2022 olarak karşımıza çıkmakta. Batman Arkham evreni ile aynı evrende geçeceği kesinleşen Rocksteady yapımı oyun, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz. Firmanın yakın zamanda bir adet oynanış videosu paylaşması bekleniyor.