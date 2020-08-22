Sosyal Medya
Facebook, eski tasarımını Eylül’de kullanımdan kaldırıyor
Facebook, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu yeni tasarımını artık herkesin kullanmasını zorunlu kılacağını söyledi. Karara göre, Eylül ayından itibaren eski tasarım tarihe karışacak.
İlginizi çekebilir: Adobe, son Lightroom güncellemesiyle kullanıcıları mağdur etti
Facebook eski tasarımı kullanımdan kalkıyor
Sosyal medya şirketi Facebook, kısa süre önce web sürümünü güncelleyerek tepeden tırnağa değiştirilmiş yepyeni bir tasarım kullanıma sunmuştu. Ancak bu tasarımı kullanmak istemeyenler, sitenin ayarlar kısmındaki “Klasik Facebook’a geçiş yap” seçeneği sayesinde, alışılageldik eski tasarımla hayatına devam edebiliyor. Şimdi ise platform, eski tasarımını Eylül ayında tamamen kullanımdan kaldıracağını açıkladı.
Facebook’un şimdiden kullanıcılarını yeni değişiklikle alakalı uyarmaya başladığını da ekleyelim. Örneğin yeni tasarımı kullanıyorken, klasik tasarıma geçiş yapılmak istendiğinde, “Klasik Facebook deneyimi Eylül’den itibaren kullanılamayacak.” uyarısının yer aldığı bir pencere çıkıyor. Aynı zamanda Facebook’un destek sayfasında da, Eylül ayından itibaren herkesin yeni tasarımı kullanacağına dair bilgilendirme mesajı yer alıyor.
Facebook yeni tasarımını geçen yıl düzenlediği geliştirici konferasında duyurmasının ardından, ilk önce iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunmuş; Mart ayında ise, tüm dünyada kademeli olarak masaüstü sürümünde de kullanıma açmıştı. Şu an kadar yeni tasarıma alışamayıp eski tasarımla yoluna devam etmek isteyenlere böyle bir imkan sunuluyor olsa da, Eylül ayına gelindiğinde bu imkan ortadan kalkacak ve yeni tasarım Facebook’un vazgeçilmez bir parçası olarak kalacak.
Haber
Instagram, ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı
Instagram, yaptığı yeni güncellemeyle birlikte ana sayfa akışına “Önerilen Gönderiler” adlı bir bölüm ekledi. Bu bölüm, kullanıcılara takip etmediği hesaplardan gelen gönderileri gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Facebook; Instagram ve Messenger’ın sohbet bölümünü birleştiriyor
Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla vakit geçirmelerini ve etkileşimini artırmalarını sağlayacak yeni bir özellik yayınladı. Bundan sonra artık ana sayfa akışında, takip etmediğiniz hesaplar tarafından paylaşılan gönderiler yer alacak. Tıpkı Keşfet mantığıyla çalışan bu sisteme Instagram, “Önerilen Gönderiler” adını veriyor.
Instagram ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı
Kullanıcıların büyük bir bölümü Instagram’da ana sayfada dolaşırken, genellikle akışın sonuna geldiğinde uygulamadan çıkmayı tercih ediyor; çünkü yapılacak başka bir aktivite yok. Aslında Instagram, çok uzun süre önce hayata geçirdiği Keşfet özelliği sayesinde bu eksikliği doldurmuştu ancak Keşfet’ten tam olarak memnun olmamış olacak ki, benzer bir sistemi ana sayfa akışına da getirdi.
Ayrıca buna benzer şekilde, Instagram’da son bir yıldır ana sayfa akışında kullanıcıların bütün gönderileri gördüğüne dair uyarı mesajı da yer alıyor; ancak burası, önceden sadece takip edilen hesapların gönderileriyle alakalı bilgi veriyordu. Şimdi ise Instagram, sizin hoşunuza gideceğini düşündüğü gönderileri, tamamen size özel olmak suretiyle ana sayfanıza ekleyecek.
Instagram’ın ürün direktörü Robby Stein, bu özelliğin amacıyla alakalı; “İnsanların akışı takip ederken, ilgilerini çeken daha fazla gönderi aramaya devam ettiklerini görüyoruz, bunu isteyenler için biraz daha derine inmeyi kolaylaştırmak istedik.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Instagram’ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre gördüğünüz gönderiler, takip ettiğiniz hesapların beğenilerine göre belirleniyor.
Bununla birlikte Önerilen Gönderiler bölümünün, IGTV ve Reels videolarını içermediğini de ekleyelim. Bu bölümde yalnızca normal video ve fotoğraflar yer alacak. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde IGTV veya Reels videolarını da burada görmeye başlayabiliriz.
Haber
TikTok uygulamasını satın almak isteyen firmalara Oracle da katıldı
TikTok uygulamasını bünyesine katmak isteyen firmalar arasına Oracle da katıldı. Financial Times‘ın bildirdiğine göre yazılım şirketi Oracle, TikTok’u satın almak için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.
İlginizi çekebilir: Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u satın almasını istemediğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok’a savaş açtığı günden beri, ülkede adeta yılan hikayesine dönen bir kriz yaşanıyor. Öyle ki Başkan Trump, krizin çözülmesi için açıkça TikTok’un ABD’li bir şirket tarafından satın alınması gerektiğini bile ifade etti. Bunu takiben, ilk olarak Microsoft’un TikTok’u ABD’de bünyesine katmak için harekete geçtiğini; bir süre sonra ise Twitter’ın da benzer bir atılım yaptığı yönündeki söylentileri haberlerimizde aktarmıştık.
TikTok, Oracle bünyesine geçebilir
Şimdi ise TikTok uygulamasını satın almak isteyen şirketler arasına yazılım şirketi Oracle’ın da katıldığı söyleniyor. Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Oracle, TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki faaliyetlerini kendi bünyesine katmak istiyor. Üstelik yazılım devi, TikTok‘un sahibi ByteDance şirketinde hissesi olan bazı Amerikalı yatırımcılarla bile masaya oturmuş durumda.
Söylentilere ilişkin Oracle tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Donald Trump’ın TikTok için 45 gün süre verdiğini de unutmamak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Trump, TikTok’un satın alınması için 45 gün süre tanımıştı ve bu süre içerisinde satın alınmazsa uygulamayı yasaklayacağını söylemişti.
Microsoft, Twitter, Oracle veya hangi şirket olursa olsun, gün geçtikçe zamanları daralıyor. Eğer herhangi bir şirket TikTok’u satın almayı başarırsa, Amerikalılar hala uygulamayı kullanmaya devam edecekler. Ancak işler beklendiği gibi gitmezse, TikTok’un ABD’de yasaklanacağı düşünülüyor.
Genel
Instagram, 100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini çalmakla suçlanıyor
Facebook, son günlerde diğer şeylerin yanı sıra sık sık veri ihlali davaları ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz senelerde Mark Zuckerberg’un defalarca savunma yaptığı ve platformları adına ciddi ihlal kararlarının alınmasından sonra, bu sefer de Instagram ile ilgili bir skandal ile karşı karşıyayız.
İddialara göre Instagram, kullanıcıların biyometrik verileri ve silinen fotoğrafları dahil tüm gönderilerini saklamış. Ayrıca bu gönderileri depolama durumu, kullanıcıların verilerini çeşitli şekillerde kullanmaya kadar ilerlemiş. Geçtiğimiz saatlerde, ABD sınırları içerisinde bir Eyalet Mahkemesi’nde açıklanan davaya göre Instagram, 100 milyondan fazla kullanıcının biyometrik verilerini toplamış, saklamış ve kâr etmiş. Mevcut biyometrik veriler tanımının içerisine, parmak izlerinin yanı sıra, kullanıcıların yüz verileri de dahil ediliyor.
İlginizi çekebilir: Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Dava detaylarına göre, Facebook’un sahip olduğu Instagram, akıllı telefonlar aracılığıyla elde edilen yüz verilerini kullanarak kullanıcıların bir yüz şablonunu oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yüz şablonları ise daha sonra kullanılmak için Facebook sunucularında saklanmış. Ek olarak, yüz etiketleme araçlarının, kullanıcıların izni olmaksızın Instagram üzerinde otomatik olarak çalıştığı belirtiliyor.
Sonuç olarak, Illinois gizlik yasasını ihlal eden bu durum, Facebook’a milyarlarca dolara mal olabilir. Söz konusu yasa, kullanıcıların biyometrik verilerinin izinsiz olarak toplanmasını ve saklanmasını yasaklıyor. Bu durumda şirket, 100 milyon Instagram hesabı düşünüldüğünde her bir kullanıcıya belirli bir miktar ceza ödemek zorunda bile kalabilir.