DXOMARK, akıllı telefon test puanlarını güncelledi

Kamera alanındaki profesyonel testleriyle bilinen DXOMARK, yeni kurumsal yüzüyle beraber güncellenen mobil kamera test protokollerini de duyurdu. Firma, kamera puanlama kriterlerine ultra geniş açı ve gece çekimi maddelerini de ekledi.

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DXOMARK akıllı telefon test kriterlerini güncelledi: İşte yeni puanlar!

2012 yılında akıllı telefon kameralarını test etmeye başlayan DXOMARK, bu alanda üçüncü ve en büyük kriter güncellemesini gerçekleştirdi. Gece çekimlerine daha fazla yer verecek olan firma, bu alanda verdiği puanları artık bağımsız şekilde kategorize edecek. Ayrıca tamamen yeni geniş açı puanlaması ile ultra geniş açılı çekime destek veren akıllı telefonlar için farklı bir kategori açılıyor.

DXOMARK’a göre mevcut test kriterleri, akıllı telefonların gelişen kameralarına karşı yetersiz kalıyordu. Bokeh ve selfie gibi kriterlerin ardından yeni eklenen iki puanlama ile kullanıcılara daha fazla detay bilgi aktarılması hedefleniyor. Mevcut cihazlar için puan güncelleme işlemine başlayan firma, yeni protokoller kapsamında teste alınan 12 telefonun sonuçlarını da paylaştı.

Güncel sonuçlara göre üst sıralarda herhangi bir sıralama değişikliği yaşanmadı. Samsung Galaxy Note 10+ 5G modeli, 4 puanlık artış ile 117 puana yükseldi ve liderliğini korudu. İkinci sırayı ise dörder puanlık artış ile 116 puana yükselen Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro paylaşıyor. Gece çekimi kategorisinde bu üç telefon aldığı 59 puan ile liderliği paylaşırken, ultra geniş açı puanlamasında ise birinciliği Galaxy Note 10+ 5G modeli tek başına alıyor.