Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı!

PUBG oynamak isteyip bilgisayarının donanım özellikleri yetmeyenler için düşük donanım özellikleri isteyen PUBG Lite sürümü ücretsiz olarak yayınlandı.

İlginizi çekebilir: Meizu telefonlarda camı kırılsa bile bilgilerinizi kurtarabiliyorsunuz!

Mobilin daha da gelişmiş hali!

Yüksek donanım gerektirmesi ve fiyatının yüksek olması sebebi ile birçok kişi PUBG’yi oynayamıyor. Oynamak isteyenler ise Tecent’in çıkardığı emülatör ile mobil versiyonu PC’de oynayabiliyor. Tencent tarafından mobile olan ilgi göz önüne alınarak, mobil versiyon üzerinde geliştirmeler yapıldı. Yapılan geliştirmelerin sonucunda ücretsiz bir şekilde oynanabilecek PUBG Lite versiyonu ortaya çıktı.

PUBG Mobile’ın geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan PUBG Lite, çok daha iyi grafik ayarları ve klavye, fare optimizasyonu ile düşük donanımlı PC’ler için yaratılmış. Oyun içinde şimdilik sadece Erangel isminde haritaya yer verilmiş olsa da daha beta sürümünde olduğunu hatırlatalım. Oyun gelişmeye devam ettikçe tüm özelliklerin gelecektir.

Intel i3 bir sistemde Intel’in tümleşik olarak kullandığı ekran kartlarında oyunu rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Şuanda oyun sadece Tayland’da yayınlanmış olsa da yakın bir zamanda tüm ülkelerde kullanıma açılacak.

Oyunu şuanda Türkiye’den indirmek isteyenler VPN servislerini kullanarak buradan indirebilirler. VPN‘den Tayland sunucularına bağlanmanız gerektiğini unutmayalım. Kullanmanızı önerdiğimiz VPN servisi ise BullVPN. Ayrıca bilgisayarlarınızın saatini Tayland saatine uygun olarak ayarlamalısınız.