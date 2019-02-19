Bu powerbank neden 250 TL? (Duracell 10050 mAh)

Duracell 10050 mAh powerbank inceleme videomuzda, şirketin yeni taşınabilir şarj cihazına yakından bakıyoruz.

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Duracell 10050 mAh powerbank incelemesi

Duracell, üç farklı boyutta powerbank modeli sunuyor. Bunlar 3350 mAh, 6700 mAh ve 10050 mAh olarak değişiyor. Bizim incelediğimiz en geniş kapasiteli olan 10050 mAh modeli.

Cihazın tasarımı 10050 mAh kapasiteli bir pil göre oldukça hafif ve kompakt bir yapıda. Ayrıca görünüm anlamında Duracell’in kurumsal renklerini yansıttığını görüyoruz. Cihazın üzerinde dört adet bildirim LED’i yer alıyor ve bu sayede pil durumunu görebiliyorsunuz. Powerbank’in üzerinde iki adet USB çıkışı bulunuyor ve bu sayede iki farklı cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Hem bu iki USB çıkışı, hem de Powerbank’i şarj etmeye yarayan microUSB yuvası 2.4A destekliyor. Bu sayede 1A çıkış sunan ürünlere göre daha hızlı bir şarj ve dolum sağlanabiliyor.

“Bu Powerbank neden 250 TL?” sorusunun ise iki cevabı var. Birincisi, Duracell bu modelde normalden daha kaliteli bir kullandığını ve bu sayede pil döngüsünün daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. İkincisi ise güvenlik. Zira şirket “10 güvenlik özelliği” adını verdiği bir takım güvenlik özelliklerine yer vermiş. Bunlar kısa devre korumalı giriş ve çıkış, kablo devre koruması ve alev geciktiricili kasa gibi detaylar.

Yaptığımız testte %0 şarj oranına sahip Pocophone F1 modeli, Duracell 10050 mAh powerbank ile birlikte yaklaşık 2 saatte tam şarj oldu. Powerbank’in kendisi ise yaklaşık 5 saatte şarj oluyor.