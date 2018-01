Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarı CES’te Elektrikler Kesildi!

Teknoloji gündemininin elbette bu haftaki konusu şüphesiz CES. Dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji fuarı olarak kabul edilen, her yılın yeniliklerini sene başından gösteren CES, bu sene oldukça garip bir olay ile karşı karşıya. Amerika’nın Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda şu anda tüm etkinlik alanında elektrik kesintisi yaşanıyor.

Şu an için sebebi bilinmeyen sorunun sabotaj olma ihtimali üzerinde de durulurken bunun için bir sebebin olmaması da ihtimali düşürüyor.

Black Mirror’a Yaradı

