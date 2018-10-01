Dünyanın en eski aktif torrent dosyası 15 yıldır indiriliyor

Torrent, son 20 yıldır internet kullanıcılarının birbirleriyle dosya alışverişi yapmak için kullandığı en popüler çözümlerden bir tanesi. Geride bıraktığımız hafta sonu TorrentFreak, dünyanın en eski aktif torrent dosyasının 15. yaşına bastığını duyurdu. Bu rekorun sahibi The Matrix filmini temel alan hayran yapımı filmi The Fanimatrix.

Dünyanın en eski aktif torrent dosyası: The Fanimatrix

2003 yılında sadece 800 dolar harcanarak Yeni Zelanda’da bir arkadaş grubu tarafından çekilen film projesi, toplamda 9 günde tamamlandı. Film projesindeki “IT” sorumlusu Sebastian Kai Frost, filmin dosya boyutunu 150 MB’a kadar düşürdüklerini ancak o zaman bunu host etmenin çok pahalı olduğunu söylüyor.

Sunucu maliyeti nedeniyle o yıllarda BitTorent üzerinden paylaşıma açılan film, ilk haftasında 70.000 kez indirildi. Ekibin torrent sayesinde 550.000 dolar hosting ücretinden kurtulduğu belirtiliyor. Frost, filmin torrent dosyalarının bulunduğu web siteyi yenilemeyi düşündüğünü ve gelecekte de paylaşımda kalmasını istediğini belirtiyor.