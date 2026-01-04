2026 sezonuyla birlikte Formula 1’de hibrit motorlar tamamen yeni bir döneme giriyor. Yeni nesil güç üniteleri, 1.6 litrelik turbo V6 içten yanmalı motoru daha gelişmiş bir elektrik sistemiyle birleştirerek toplamda 1000 beygirin üzerine çıkan güçler üretebiliyor. Bu dönemde özellikle elektrik tarafı çok daha fazla ön plana çıkıyor; MGU-K ünitesinin gücü ciddi şekilde artırılırken, MGU-H tamamen sistemden çıkılmıyor ancak 2 güç ünitesi %50-%50 olarak çalışıyor. Böylece enerji geri kazanımı daha sade ama çok daha verimli bir yapıya kavuşuyor ve pilotlar tur boyunca elektrik gücünü çok daha hissedilir şekilde kullanabiliyor.

Yeni hibrit sistemin en önemli farkı ise sürdürülebilirlik ve verimlilik odağı. 2026 motorları %100 sürdürülebilir yakıtlarla çalışacak şekilde tasarlanırken, içten yanmalı motor ile elektrik motoru arasındaki güç dengesi neredeyse eşit seviyelere yaklaşıyor. Bu da hem düzlük hızlarında hem de çıkışlarda tamamen farklı bir sürüş karakteri anlamına geliyor. Formula 1, bu yeni motorlarla yalnızca daha güçlü ve daha hızlı araçlar üretmeyi değil, aynı zamanda otomotiv dünyasına yön verecek hibrit teknolojilerini pist üzerinde test etmeyi hedefliyor.

