Toyota Motor Corporation, Covid-19 pandemik kısıtlamaları nedeniyle sektörü rahatsız eden tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen 2022’de üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu. Pazartesi günü açıklanan şirket verilerine göre, Japon Toyota 2022 yılında dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu ve Alman rakibi Volkswagen’e karşı liderliğini üçüncü yılda da korudu. Japon üretici, çip sıkıntısı ve covid ile ilgili tedarik zinciri kesintisine rağmen bu başarıyı elde etmeyi başardı.

Toyota ve iştirakleri geçen yıl yaklaşık 10,5 milyon araç sattı ve bu rakam 2021’dekiyle hemen hemen aynı. Buna karşılık, Volkswagen grubu geçen yıl 8,3 milyon adet araç sattı ve bu da yıllık yüzde 7’lik bir düşüş anlamına geliyor. Alman holdingi 2020 yılına kadar küresel birinciliği elinde tuttu.

Toyota 2022 yılında 2,7 milyon elektrikli araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 5 daha fazla satış gerçekleştirdi. Ancak bunların en az yüzde 90’ı yani 2,6 milyonu hibrit modellerdi. Toyota hibrit otomobillere öncülük etti, ancak bazı eleştirmenler şirketin düşük emisyonlu otomobillere olan talep artarken bile pille çalışan motorlara geçiş yapmakta yavaş kaldığını söylüyor.

Toyota sektöre yönelik hedeflerini yükseltti ve on yılın sonuna kadar bataryayla çalışan 30 elektrikli model çıkaracağını duyurdu. SmartKarma’da yayın yapan Lightstream Research analisti Mio Kato, AFP’ye yaptığı açıklamada Toyota’nın yakın vadede en çok satan tacını korumasının muhtemel olduğunu söyledi. “Gerçek hacimler açısından, Volkswagen veya General Motors’un Toyota’yı kolayca geçmesi hala zor olacak çünkü her ikisi de Çin’de içten yanmalı motor işleriyle daha fazla baskı altında” dedi.

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Çin’in BYD’si gibi sadece elektrikli otomobil üreticilerinin bir gün Toyota için “gerçek bir tehdit” oluşturacağını, çünkü güçlü pil teknolojisine ve elektrikli araçlarla “daha fazla deneyime ve daha iyi markalaşmaya” sahip olduklarını söyledi.

Ancak Kato, sadece elektrikli otomobil üreticilerinin en azından birkaç yıl boyunca eski otomobil üreticileriyle gerçekçi bir rekabet şansına sahip olmak için hala çok küçük olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Toyota, üçüncü nesil CEO Akio Toyoda’nın yerine Koji Sato’yu yeni başkan ve CEO olarak atayarak şirket yönetiminde sürpriz bir değişikliğe gitti.