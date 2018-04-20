Dünyada satılacak başka Windows Phone kalmadı

Microsoft’un geçen sene “Bu kadar” dediği Windows Phone yıl boyunca Microfost’un mağazasından satın alınmaya devam etti ta ki dünyada satılacak başka Windows Phone kalmayana dek. Evet, Microsoft firması bir heves başlayıp hüzünle sonlandırığı Windows telefonlara artık resmne veda etmiş oldu.

Bugün artık Microsoft’un stoğunda tam tamına sıfır (0) adet Windwos Phone mevcut. Geçen seneki duyurunun ardından da yeni seri malların gelmeyeceği garanti. Firmanın bu akıllı telefon denemesi ne yazık ki en başından beri Android ve iOS karşısında çok etki gösterememişti. O kadar ki firma stokları bitirmek için indirim üstüne indirim yapmasına rağmen hala satışlar oldukça yavaştı. Neyse ki artık bu dert de sona erdi ve Windows Phone devri resmen kapanmış oldu.