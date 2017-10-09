Microsoft, Windows Phone’un Fişini Resmen Çekti!

Android ve iOS ekosistemi karşısında bir türlü verim alamayan Microsoft, artık resmen Windows Phone telefonları ve Windows Mobile sisteminin fişini çekti!

Bir süredir Windows Phone tarafında sessizliğini koruyan Microsoft, bu sessizliğini WP severleri üzecek şekilde bozdu. Joe Belfiore’un Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Windows Phone defterini kapattığını duyuran Microsoft, resmen Android ve iOS işletim sistemleri karşısında teslim bayrağını çekmiş oldu.

Bir süre önce Nokia’nın mobil departmanını satın alarak Lumia model skalası altında birçok model çıkartan Microsoft, Nokia’yı HMD Global’e kaptırmasından sonra HP, Acer, Alcatel, Blu ve LG gibi firmalardan sunulan WP telefonlar ile idare ediyordu.

Açık konuşmak gerekirse bir türlü Android ve iOS’in yanına yaklaşamayan ve son dönemde pazar payı iyice düşen Windows Phone camiası, Joe Belfiore’un açıklamasına göre artık kar getirmiyor. Özellikle Belfiore’un söylediğine bakarsak en büyük sıkıntı geliştiricilerin Windows Mobile platformuna Microsoft’un ücret ödemesine ve hatta onlar için yazılım desteği sunmalarına rağmen piyasayı düşük bulmalarından kaynaklanmış.

Böylece Microsoft’un rakip olarak çıkmayı hedeflediği, ancak sonunu getiremediği Windows Phone dünyasına güle güle diyoruz. Unutmadan, mevcut telefonlara ve Windows Mobile sistemine destek sürecek. Ancak bu destek yenilikler olarak değil, hata düzeltmeleri ve güvenlik paketleri olacağını da belirtelim.