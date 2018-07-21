DuckDuckGo, Google’ı haksız rekabetle suçluyor

Google’a Android ürünleri ile rekabete aykırı davranışları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından 5 milyar dolarlık rekor ceza verilmesinin ardından, rakip arama motoru DuckDuckGo haksız rekabetin bu kadarla sınırlı olmadığını açıkladı.

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DuckDuckGo’dan Google’a tekelcilik iddiaları

Rakibine verilen cezanın ardından DuckDuckGo, twitter hesabından attığı gönderilerle Google hakkında suçlamalarda bulundu. Arama motoru, şirketin rekabet karşıtı davranışlarının Android ile sınırlı olmadığını ve Chrome tarayıcısı gibi başka ürünlerde de yapıldığını iddia etti. Atılan tweette: “Chrome tarayıcı uzantımızı her güncellediğimizde, tüm kullanıcılarımız arama ayarlarını geri almak isteyip istemediklerini ve uzantıyı devre dışı bırakmak isteyip istemediklerini soran resmi görünümlü bir pencere ile karşı karşıya kalıyorlar.” diyerek rakibini suçladı.

DuckDuckGo, Google’ın en az 2011 yılından beri “duck.com” alan adının sahibi olduğunun da altını çizdi. Duckduckgo 2008’de çıktı ve daha az bilinen bir arama motoru. İddiaya göre alınan alan adı benzer bir adres olduğundan, şaşıran kullanıcıları sürekli olarak Google’a yönlendiriliyor. Yayınlanan bir diğer rapor, alan adının şirket kurulmadan önce kaydedildiğini, ancak Google’ın sahipliğinin tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin belirsiz olduğunu belirtiyor.

Gizliliği esas alan şirket yıllardır Google’la rekabet halinde. Çevrimiçi reklamlardan gelir etse de, arama geçmişinizi veya çevrimiçi aktivitelerinizi reklam hedeflemelerine maruz bırakmıyor. Kullanıcıları iz sürücü sitelere karşı korumayı planlıyor ve bunun için bir tarayıcı uzantısı mevcut. Ayrıca Android ve iOS markette tarayıcı uygulaması da bulunuyor.