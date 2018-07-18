Avrupa Komisyonu’ndan Google’a 5 milyar dolar ceza!

Android işletim sisteminde Google servislerini zorunlu kılması nedeniyle Avrupa Komisyonu’ndan daha önce ceza alan Google, bu sefer rekor bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Android platformunu kullanan markalara Google Arama Motoru, Google Haritalar ve Google Play Store servislerini kullanmaya zorlaması sebebiyle 4,3 milyar Euro ceza alan Google, dolar bazında toplam 5 milyar dolar ceza almış oldu.

Google rekabeti engelliyor!

Avrupa Komisyonu Komiseri Mergrethe Vestager tarafından açıklanan kararda Google’ın Android işletim sistemini kullanan markalara Google servislerini zorlaması sebebiyle bu cezayı verdiğini açıkladı. Android sistemini kullanan tüm telefonlarda bildiğiniz gibi Google Play Store, Google Haritalar ve Google Arama Motoru önyüklü olarak geliyor. Root yetkisi dışında silme şansınız olmayan söz konusu uygulamaları da varsayılan olarak rakip uygulamalar ile değiştirilemiyor olması bu kararın en büyük etmeni olarak gösteriliyor.

90 gün süre

Ayrıca Vestager’in açıklamasında Google’a 90 günlük bir süre tanındığını ve bu süre içerisinde yaptırımların yerine getirilmemesi halinde Google’ın ana firması olan Alphabet’e günlük cirosunun %5’i oranında da ekstra ceza uygulayacağını belirtiyor. Ancak Google 90 gün içerisinde bu sorunu çözmesi halinde cezayı ödemek durumunda da kalmayacak.

Google’dan jet açıklama

Google’dan konu hakkında gelen açıklama ise şu şekilde; “Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz.”