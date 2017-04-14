Dropbox’ın Android Uygulamasına Doküman Tarama Özelliği Geldi

Uzun zaman önce Dropbox’ın iOS versiyonuna gelmiş olan doküman tarama özelliği şimdi de uygulamanın Android versiyonuna geldi.

Ayrıca Dropbox Business kullanıcılarının kullanıma açık olan Paper uygulamasının hem iOS hem de Android versiyonuna çevrimdışı çalışma özelliği geldi. Android’e gelen tarama özelliği ise oldukça kullanışlı. Tek yapmanız gereken telefonu belgeye tutup kamerası ile fotoğrafını çekmek kalanını uygulamanın kendisi hallediyor.

Taradığınız görüntüyü çevirebilir, kesebilir ya da bir kaç tarama sonucunu tek bir PDF dosyası haline getirebilirsiniz. Eğer uygulamanın Business versiyonunu kullanıyorsanız Paper üzerinden metinde yer alan herhangi bir kelimeyi aratabilirsiniz. Bu da Paper’ı Evernote karşısında önemli bir rakip haline getiriyor.

Paper’ın güncellemesi ile beraber çevrimdışı modu oldukça kullanışlı oldu. Artık Dropbox üzerine yer alan herhangi bir dosya üzerinde değişiklik yapmak veya yeni dosya oluşturmak mümkün. İnternete bağlandığınızda ise Paper yaptığınız değişiklikleri otomatik olarak senkronize ediyor.