Çin merkezli teknoloji şirketi Dreame, yıllardır robot süpürge ve ev aletleriyle tanınırken şimdi bambaşka bir kulvarda sahneye çıkıyor. Peki, evlerimizde kullandığımız süpürgeleriyle bilinen Dreame neden otomotiv sektörüne yöneldi? Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili üretme hedefi, markanın geleceği için ne ifade ediyor?

Dreame elektrikli araba üretecek!

Dreame, 2017 yılında Çin’in Suzhou şehrinde kurulan bir marka olarak kısa sürede robot süpürge, dikey süpürge ve saç kurutma makinesi gibi ürünlerle 30 milyondan fazla müşteriye ulaşmayı başardı. Şimdi ise yeni bir ekip ile tamamen otomotive odaklanmış yeni bir birim oluşturdu.

Elektrikli araç dünyasında kendisine yer açmaya çalışan Dreame, daha önce süpürge motorlarıyla elde ettiği yüksek devir teknolojisini hiper otomobile taşımayı planlıyor. Özellikle 200.000 RPM dönebilen motor başarısı, bu vizyonun temel dayanaklarından biri.

Kimi çevreler, bir ev elektroniği üreticisinin elektrikli araç pazarında tutunamayacağını iddia etse de şirket bugüne kadar geliştirdiği 6.000’den fazla patentiyle bu eleştirileri göğüsleyecek güce sahip görünüyor. Şirketin deneyimi sadece süpürge motorlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve kompakt motor tasarımlarıyla da biliniyor.

Planlara göre şirket imzalı ilk elektrikli hiper otomobil 2027’de piyasaya çıkacak. İlk modelin fiyatının birkaç yüz bin dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Eğer şirket hedeflerini gerçekleştirebilirse ilerleyen yıllarda daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar da yollarda olabilir.

Tasarım konusunda da Dreame iddialı. Basına sızan ilk görsellerde aerodinamik çizgiler, keskin far detayları ve hiper otomobil segmentine yakışır agresif bir dış görünüm dikkat çekiyor. Kabin tarafında ise minimalist bir kullanıcı arayüzü, büyük dokunmatik ekranlar ve yazılım destekli kişiselleştirme seçenekleri öne çıkıyor.

Şirketin robot süpürgelerdeki akıllı uygulama entegrasyonlarını araçlarına da taşımak istediği, yani mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol özellikleri geliştirdiği biliniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dreame markasının otomobil hamlesi sizce başarılı olur mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!