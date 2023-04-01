Apple, kullanıcıların Müzik, Apple TV+, Haritalar ve daha fazlası için uygulamalarla etkileşim kurmasına olanak tanıyan ön tarafı dokunmatik ekranlı AirPods Pro kutusu için patent altığını açıkladı. Yeni patentli tasarım, AirPods kasasını mini bir dokunmatik ekrana dönüştürerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu tasarımda, kulaklık kılıfı bir grafik kullanıcı arabirimi bulunacak. Kullanıcı, GUI ile öncelikle dokunmaya duyarlı yüzeydeki parmak temasları ve hareketlerle etkileşim kurabilecek.

Apple’ın vizyonu, kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunarak temel uygulamalara ve hizmetlere doğrudan AirPods kutusundan erişmelerini sağlamak. Ekranların, dokunmaya duyarlı yüzeylerin, dokunsal çıktı üreteçlerinin, cihaz yönlendirme sensörlerinin ve ses sistemlerinin entegrasyonu, kullanıcılar için sezgisel ve verimli bir arayüz oluşturmayı amaçlar.

Patent başvurusu, Apple Music , Apple TV+, Haritalar, Hava Durumu ve Sesli Kitaplar gibi uygulamaları kullanarak çeşitli senaryoları gösteren vaka ekranını çalışırken sergileyen çok çeşitli senaryoları içeriyor. Bu senaryolar, AirPods kasasındaki dokunmatik ekranın potansiyel çok yönlülüğünü göstererek kullanıcılara daha rahat ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Apple’ın sesli asistanı Siri, kullanıcıyla bir uygulama veya hizmet hakkında iletişim ve etkileşimi kolaylaştırmak için tasarıma dahil edilmiş. Patent açıklamasında pembe baloncuklarla temsil edilen Siri, dokunmatik ekran arabirimi aracılığıyla kullanıcılara rehberlik etmedeki rolünü gösteriyor. Bir örnek, kasayı sıkıştırmanın Apple TV+ içeriğindeki ses modunda bir değişikliği nasıl işaret edebileceğini gösteriyor. Bu harekete dayalı kontrol, AirPods kasasına başka bir rahatlık ve işlevsellik katmanı ekleyerek kullanıcı deneyimini daha da geliştirir.

İlk olarak Eylül 2022’de yapılan bu patent başvurusu, Apple’ın süregelen inovasyon taahhüdünü ve müşterilere daha sürükleyici ve kullanışlı bir deneyim sunmaya olan bağlılığını gösteriyor. Dokunmatik ekranı ve uygulama entegrasyonuyla yeniden tasarlanan AirPods kasası, kullanıcıların cihazlarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahip.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro Max Fiyatı ile Dudak Uçuklatacak

Apple’ın bu patent başvurusuna dayalı bir ürün çıkaracağına dair bir garanti olmasa da konsept, AirPods kasalarının geleceğine ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri olasılıklarına büyüleyici bir bakış sunuyor. Teknoloji gelişmeye devam ederken, Apple ve diğer şirketlerin günlük cihazlarımızla mümkün olanın sınırlarını nasıl zorladığını görmek heyecan verici olacak.