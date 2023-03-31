Apple, Eylül ayında karşımızda iPhone 15 Pro Max modeli ile çıkıp tepe modeliyle Android cephesine göz dağı verecek. Ancak bu göz dağı verme olayı tüketicilere pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Çünkü son gelen bilgiler Apple’ın kar marjını artırmak için zam yapacağı yönünde.

İddialara göre; iPhone 15 Pro Max, telefoto lens için çok daha fazla optik yakınlaştırma sağlayan çığır açan bir periskop lense sahip olacak. En az 10x yakınlaştırma potansiyeliyle, iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan maksimum 3x zoom’u geçecek. Bu gelişmiş lens tasarımı, ışığı 90 derece bükmek için bir prizma kullanarak telefon kameralarının derinlik sınırlamalarını çözecek ve kamera gövdesi içinde yatay bir lens montajı sağlayacak.

Analizleri ile bilinen Ming-Chi Kuo’nun raporu, Apple’ın Largan ile periskop lensi yalnızca 4 dolara tedarik etmek için bir anlaşma yaptığını gösteriyor. Bu, tedarikçiye neredeyse hiç kar marjı sağlayan bir fiyat. Largan’ın bu fiyatı bileşen için 4,5 ila 5 dolar veya daha yüksek olan piyasa ortalaması ile çelişiyor. Çok az kar marjlara rağmen, Largan’ın iPhone 15 Pro Max periskop kamerasının tek lens tedarikçisi olması bekleniyor.

Önceki yıllarda Apple, iPhone kamera lensleri siparişlerini stratejik olarak Largan ve Genius arasında paylaştırdı ve en iyi fiyatı elde etmek için iki tedarikçiyi karşı karşıya getirdi. Bu yıl Largan, oldukça indirimli bir fiyata da olsa periskop lens için tüm siparişleri almayı başardı. Kuo’nun raporu ayrıca, Genius’un gelecek yıl iPhone 16 için periskop lens tedarik edeceğini ve potansiyel olarak bileşen maliyetlerini daha da düşüreceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone’unuzdaki Geçmiş Nasıl Temizlenir

Bu etiket fiyatı, Apple’ın kar marjlarını koruma ve müşterilere son teknoloji sağlama becerisinin yalnızca mühendislik becerisine değil, aynı zamanda tedarikçilerle müzakere becerilerine de bağlı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Pazarlama dehası olan Apple hem alırken hem de satarken kazanacak. Bakalım bu modellerin Türkiye fiyatları nasıl olacak?