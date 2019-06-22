Doğuş’a oyuncu sistemi hediyesi (VIDEO)

Uzun süredir Ersin abiden bir oyuncu bilgisayarı isteyen Doğuş, nihayet bilgisayarına kavuşuyor. Bu videoda firmalardan toparladığımız parçalarla Doğuş’a bir oyuncu sistemi kuruyoruz.

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Sistemde hangi parçalar var?

Anakart ilk önce ASUS B450M-K PRIME olarak belirlenmişti ancak daha iyi olması adına videonun sonunda ASUS Strix B350-F GAMING modeliyle değiştirdik. Hem RGB aydınlatma desteği hem de yüksek performansa uyum sağlayacak yapısı ile çok daha iyi bir tercih oldu. İşlemci olarak işlemcisini kullandık. İkinci jenerasyon Ryzen modeli, 6 çekirdek ve 12 izlek yapısıyla şu anda tercih edilecek en makul modellerden bir tanesi.

Sistemde 8 GB HyperX Predator RGB 2933 MHz bellek yer alıyor. RGB aydınlatma ile sistemin diğer parçalarına uyum sağlayacak bu RAM, ayrıca tabii ki metal soğutma bloğuyla birlikte geliyor. Önümüzdeki günlerde Doğuş, aynı modelden bir tane daha alarak sistemini 16 GB’a güncellemesi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise ASUS’un ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti Platinum Edition 11GB GDDR5X modelini tercih ettik. Hem sıvı hem de hava soğutma tercihi yapılabilen model, 1000 serisinin en güçlü varyasyonlarından bir tanesi.

Sistemde depolama birimi olarak HyperX Fury RGB SSD‘si bulunuyor. Yine RGB aydınlatma desteğine sahip model, farklı bileşenlerle de senkronize olabiliyor. 550 MB/s okuma 480 MB/s yazma hızına sahip SSD, 120 GB kapasitesinde. Doğuş’un kapasiteyi arttırmak için ileride bir HDD veya farklı bir SSD daha alması gerekecek. Son olarak kullandığımız kasa ve PSU’dan söz edelim. Kasamız Cooler Master MasterBox MB520 modeli. Ön taraftan baktığınızda üç adet kırmızı LED aydınlatmaya sahip 120 mm fan ile gelen kasa, yan tarafı şeffaf kapakla geliyor. Bu sayede rahatlıkla sisteminizin bileşenlerini sergileyebiliyorsunuz. İç tarafta da hem kablolalama hem de SSD ve HDD için özel bölümler olması gayet güzel.

Sistemin PSU’u ise 600W’lık 80+ sertifikasına sahip Cooler Master Masterwatt Lite modeli.