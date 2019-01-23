Dodge Challenger yeni elektrik motoruyla geliyor

Otomotiv sektörü gittikçe gelişmeye devam ediyor. Elektrikli araçlar sokaklarda yerlerini almaya başlarken, otonom teknolojisi de yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor.

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Hibrit sistemler kullanılacak

Yeni nesil Dodge Challenger güçlü bir elektrik motoruyla karşımıza çıkarken, süper şarjlı V-8 Challenger Hellcat, ABD’de Mustang’den sonra en çok satan spor otomobil olma unvanına sahip. Ayrıca araç şasileri ve motorları geçmişten kalma olduğu için bu alanlarında 10 yıl içerisinde yenilenmesi düşünülüyor.

Chrysler Detroit’deki otomobil fuarında şunları söyledi: “Gerçek şu, kullandığımız platformlar ve teknolojilerin yenilenmeye ihtiyacı var. 2020’lerin ortalarına kadar var olamazlar. Yeni teknoloji fazlalık olan yüklerden kurtulmamızı sağlıyor, artık biz de güç mekanizmaları için farklı yollar düşünüyoruz. Bu araçlar için artık elektrik teknolojisini kullanabiliriz” dedi.

Ayrıca diğer spor otomobil markaları da, öncelikli olarak yakıt verimliliklerine dikkat ediyor. Bu açıklamalardan sonra artık üreticiler batarya performanslarına dikkat edecek. Bunun yanında elektrikli araçlarda sadece elektrik motoru bulunmayacak. Bir benzinli motorla, araçlar hibrit çalışacak. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapılacak.