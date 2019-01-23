Huawei Mate 20 Pro ve ‘Sağlık’ uygulaması

Huawei Mate 20 Pro, kullanıcıların faydalanabileceği pek çok uygulama ön yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalardan biri de Sağlık.

Huawei Sağlık uygulaması nedir?

Huawei Sağlık uygulaması, adından da anlayabileceğiniz gibi gün içerisinde attığını adım sayısı, yaktığınız kalori, uyku kalitesi ve spor gibi aktivitelerin tüm verilerini görebileceğiniz bir uygulama. Uygulamayı dilerseniz herhangi bir giyilebilir cihaza sahip olmadan, verileri Huawei Mate 20 Pro’nun kendi sensörleri yardımıyla kaydederek kullanabiliyorsunuz.

Eğer Huawei Watch GT gibi şirketin giyilebilir teknolojilerinden birine sahipseniz, Sağlık uygulaması ile cihazınızı eşleştirebiliyorsunuz. Eşleştirme sonrası giyilebilir cihazınızdan veriler anlık olarak uygulamaya aktarılıyor ve tüm aktivitlerinizi detaylı olarak görebiliyorsunuz.

Dilerseniz gelin uygulamanın sunduğu özelliklere biraz daha yakından bakalım.

Adım takibi ve kalori hesabı

Uygulama içerisinden gün içerisinde attığınız adım sayısını, ayrıca bu adımların yüzdesel bazda yürüme, tırmanma ve koşma dilimlerini de görebilmek mümkün. Ayrıca günlük/haftalık ve aylık şekilde kaç adım attığınıza dair karşılaştırmalı grafiklere de ulaşabiliyorsunuz. Atılan adım sayısı ile beraber tahmini yakılan kalori ve km cinsinden kat edilen yol gibi bilgiler de kullanıcılara sunuluyor.

Uyku takibi

Sağlıklı bir yaşam için uyku süresi ve kalitesi büyük önem taşıyor. Huawei Sağlık uygulaması da kullanıcılara uyku takibi anlamında detaylı bilgiler veren bir uygulama.

Uyku takibi bölümünde kaç saat uyuduğunuzla birlikte derin, hafif ve REM uykusu bölümlerinin nasıl dağıldığı gibi detaylı veriler karşınıza çıkıyor. Ayrıca uykunuz puanlanıyor ve uygulama size uyku durumunuza göre bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Egzersiz, kilo takibi ve diğer özellikler

Uygulama içerisinde kilo takibi yapabilir, gerçekleştirdiğiniz egzersizleri kayıt altına alabilirsiniz. Örneğin “dış mekan koşusu” veya “havuzda yüzme” gibi seçenekler uygulamada yer alıyor.

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