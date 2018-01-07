Dizüstü Bilgisayarınıza 1080Ti Ekleyebileceğiniz Kutu: Asus XG Station Pro TB3

Asus’un dizüstü bilgisayarlar için harici ekran kartı desteği sağlamasına yarayan XG İstasyonları yenilendi. Asus XG Station Pro TB3 model adını alan cihaz, Nvidia GeForce GTX 1080Ti modeline kadar destek verebilecek.

Günümüzde her ne kadar dizüstü bilgisayarlar da güçlenmiş olsa da laptopların asıl amacı hafif ve taşınabilir olmaları olduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle birçok marka içerisinde harici bir ekran kartı bulunöayan işlemcideki dahili grafik işlem birimi ile çalışabilen dizüstü modelleri geliştiriyor. Ancak bu da sadece plaza çalışanları tarafına hitap etmesi nedeniyle büyük bir tercih unsuru olamayabiliyor.

Bu nedenle bir süredir Asus tarafından geliştirilen XG Station yenilenerek karşımıza çıktı. XG Station Pro TB3 adını alan son nesil istasyon, ekran kartı olmayan cihazlara oyun ve güçlü grafik işlemi isteyen çalışmalar için harici bir masaüstü ekran kartı takabilmenize olanak tanıyor. 40 Gbps’e kadar bant genişliği sunan Thunderbolt 3 bağlantısı ile iletişim kuran bu istasyon, ekran kartlarının rahat bir iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Nvidia tarafında GeForce GTX 1080Ti modeline AMD tarafoında ise Radeon RX Vega 64 ailesine destek verebilen Asus XG Station Pro TB3, böylece piyasadaki güncel olan neredeyse tüm ekran kartları ile kullanılabilir oluyor. Windows’un yanı sıra macOS Sierra desteği de bulunan bu cihaz, AMD Vega’ya sahip tüm Mac cihazları ile de kullanılabilir olacak.

Böylece Asus Zenbook, HP Elitebook, Samsung Notebook, Dell XPS, MacBook, Lenovo Yoga ve Microsoft Surfacebook gibi ürünler bu sayede oldukça güçlü bir dizüstü bilgisayara dönüşebilecekler.